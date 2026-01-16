El PP pide que Sanlúcar la Mayor (Sevilla) distinga como Hija Predilecta a Carmen Vargas, la primera rectora de la US

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside en San Telmo el acto de toma de posesión de Carmen Vargas como nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US). A 08 de enero de 2026. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El PP de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha registrado en el Ayuntamiento de la localidad una propuesta para iniciar los trámites de concesión del título de Hija Predilecta del municipio, así como para dedicar una calle a la sanluqueña Carmen Vargas Macías, actual rectora de la Universidad de Sevilla (US) y primera mujer en dirigir la institución en sus más de 525 años de historia.

Según ha explicado el PP sanluqueño en una nota este viernes, fue el pasado 14 de noviembre cuando el partido registró en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor dicha iniciativa para que "se reconozca institucionalmente" a Carmen Vargas, que recientemente ha tomado posesión como primera rectora de la Universidad de Sevilla es su historia.

Para justificar la concesión a Carmen Vargas del "máximo honor" que puede otorgar el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, desde el PP ponen el acento en que se trata de "la primera mujer que accede al Rectorado de la Universidad de Sevilla en más de cinco siglos de existencia, un hecho que trasciende el ámbito local y sitúa a Sevilla y su provincia en el centro del debate sobre liderazgo femenino e igualdad de oportunidades en la educación universitaria", sostienen los 'populares'.

Desde el PP defienden que este reconocimiento "no sólo responde a una trayectoria académica de excelencia --Carmen Vargas es catedrática de Microbiología en la Facultad de Farmacia--, sino también al valor simbólico de un nombramiento que rompe barreras históricas en una de las universidades más antiguas de Europa".

El Grupo Popular considera que Sanlúcar la Mayor "debe ejercer un papel activo en el reconocimiento de quienes contribuyen al prestigio de la provincia de Sevilla, especialmente cuando se trata de figuras nacidas en el municipio y cuyo trabajo tiene impacto a nivel autonómico, nacional e internacional".

La iniciativa del PP incluye, además, la dedicación de una calle a Carmen Vargas y "la activación del procedimiento previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones, con traslado del expediente a la Comisión correspondiente, invitando a la adhesión del conjunto de la Corporación municipal".

"El acceso de Carmen Vargas como rectora de la Universidad de Sevilla es un motivo de orgullo para toda la provincia. Desde el Partido Popular entendemos que Sanlúcar la Mayor debe liderar este reconocimiento institucional y estar a la altura de un acontecimiento histórico", señalan finalmente desde el Grupo Municipal Popular.