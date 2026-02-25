El PP de La Rinconada (Sevilla) critica el "desplante" del alcalde a la consejera de Empleo en la feria de Cocemfe

La presidenta del PP local y la consejera de Empleo, en primer término, saludan a una mujer en silla de ruedas en el marco de la Feria de Empleo de Cocemfe en La Rinconada. - PP DE SEVILLA

Virginia Pérez tilda de "falta de respeto institucional" que el equipo de gobierno se marchara tras la foto de la inauguración

LA RINCONADA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de La Rinconada (Sevilla) ha calificado de "lamentable y sectario" el comportamiento del equipo de gobierno local y de la Diputación de Sevilla durante la celebración de la IV Feria de Empleo de Cocemfe. En este sentido, la presidenta de la formación política en este municipio, Virginia Pérez, ha explicado que "aunque una concejal asistió formalmente al acto de inauguración, los representantes municipales del PSOE abandonaron el recinto de inmediato, evitando participar en la visita oficial de la consejera de Empleo, Rocío Blanco, a los demandantes de empleo y empresas participantes".

"Es una falta de respeto institucional sin precedentes", ha sentenciado Virginia Pérez en un comunicado. "Han venido para la inauguración y se han marchado a la carrera para no ser vistos colaborando con la Junta de Andalucía".

En opinión de la dirigente del PP local, "ni el alcalde y presidente de la Diputación ni sus concejales han tenido la altura de miras de quedarse para visibilizar, junto a la Administración autonómica, un objetivo que nos debería unir a todos: el empleo para las personas con discapacidad".

Así las cosas, la presidenta local ha contrapuesto esta actitud con la implicación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, cuyo respaldo es "incuestionable" para el desarrollo de esta feria bajo el lema 'Creemos en tu talento, apostamos por tu futuro'.

Durante su estancia, la consejera ha recorrido los stands escuchando a los colectivos, una labor que, según el PP, el Gobierno local "ha despreciado hoy". "Es lamentable que el presidente de la Diputación hable constantemente de lealtad institucional y, en su propio municipio, dé la espalda a una consejera que viene a traer oportunidades laborales a los rinconeros y al resto de la provincia".

"La visibilidad de estas acciones es esencial para el colectivo, y el PSOE ha demostrado que le importa más el frentismo político que el acceso al empleo de las personas con discapacidad", ha subrayado la presidenta popular.

'ÉXITO DE PARTICIPACIÓN PESE AL DESPLANTE'

"A pesar de la ausencia" de los responsables del Gobierno local y provincial durante el desarrollo de la jornada, el PP ha celebrado "el éxito rotundo" de la feria. "La masiva asistencia de candidatos y la calidad de las empresas presentes confirman que esta feria de empleo en su cuarta edición se consolida como referente, gracias al esfuerzo de entidades como Cocemfe".