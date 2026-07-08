PP de Sevilla afea que el PSOE critique la gestión de los toldos en la Avenida cuando "fracasó en su proyecto de sombra"

Archivo - El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha salido este miércoles 8 al paso de las críticas vertidas por el portavoz socialista, Antonio Muñoz, a propósito del entoldado de la Avenida de la Constitución, y ha lamentado que "el señor Muñoz tenga la desfachatez de hablar de 'ineficacia y torpeza' precisamente en la materia en la que él suspendió estrepitosamente como delegado de Urbanismo y como alcalde", al tiempo de concretar que "si hay alguien en esta ciudad que no puede dar ni una sola lección sobre sombra, toldos y confort climático, ese es Antonio Muñoz".

Tal y como ha precisado la formación en una nota, en este sentido, Bueno ha repasado el historial del portavoz socialista. "Siendo Antonio Muñoz delegado de Urbanismo, en 2020, los toldos del centro se colocaron a finales de julio, y en 2021 fue todavía peor, el contrato de entoldado que gestionó fracasó y las calles del centro se quedaron sin los toldos previstos en casi todo el verano".

En contexto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha criticado "la ineficacia y la torpeza" del Consistorio hispalense que, "tras dos años, ha sido incapaz de instalar los todos de la Avenida de la Constitución".

Según ha precisado el Grupo Municipal Socialista en una nota, tras la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, el Gobierno local ha anunciado que este verano "solo se colocará una prueba piloto en un único tramo de la vía, lo que dejará de nuevo a la principal arteria de la ciudad sin la sombra prometida". "Después de dos años mareando la perdiz, la Avenida de la Constitución no tendrá toldos", ha criticado Muñoz.

Por contra, Bueno ha afeado "el nivel de gestión del hombre que hoy habla de 'marear la perdiz'. Resulta que el señor Muñoz nos reprocha exactamente lo que él mismo protagonizó, un contrato fallido. La diferencia es que él lo dejó morir y este Gobierno lo está resolviendo", ha agregado.

En este sentido, el portavoz ha añadido que "en marzo de 2021, el propio Muñoz anunció a bombo y platillo que la Avenida de la Constitución tendría toldos en 2022. Llegó 2022, el señor Muñoz ya era alcalde, y de aquellos toldos prometidos por él mismo nunca más se supo".

"Conviene refrescar la memoria, porque en esta historia hay un dato que el PSOE siempre esconde, fue el Partido Socialista quien se eliminó los árboles de la Avenida de la Constitución", mientras que ha apostillado que "ellos eliminaron la sombra natural de la principal arteria de la ciudad y, en los ocho años que gobernaron después, no hicieron absolutamente nada para devolvérsela a los sevillanos".

"Ni un árbol, ni un toldo, ni una solución. Nada. Y ahora, el mismo partido que creó el problema y lo dejó pudrirse durante ocho años, se queja porque es el Gobierno de José Luis Sanz el que lo está solucionando", ha abundado Bueno.

En esta línea, Bueno ha esgrimido que "frente a ese historial, este Gobierno inició en 2025 la instalación de los toldos en el mes de abril, y este año el 18 de mayo, comenzando por la calle Sierpes, la instalación del sistema de entoldado que está dando sombra este verano a una treintena de calles y plazas del centro histórico".

"Y lo ha hecho con un nuevo contrato de suministro e instalación con una duración de cuatro años, hasta 2029, ampliando el periodo respecto al contrato anterior y dando estabilidad a un servicio que con el PSOE dependía de la improvisación de cada verano", ha añadido el portavoz.

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha sostenido que "mientras el portavoz socialista sigue instalado en la crítica fácil y en la amnesia selectiva, este Gobierno municipal trabaja para que Sevilla sea una ciudad más habitable en verano, con más sombra, más confort y más previsión.

"El señor Muñoz llegó a dejar el centro sin toldos, mintió a los sevillanos y ahora protesta porque otros arreglan lo que él estropeó. Este Gobierno, en cambio, presenta hechos, más de 15.000 árboles plantados y más calles con sombra", ha concluido Bueno.