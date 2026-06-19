El PP de Sevilla destaca el incremento del 18 por ciento de las plazas de FP en la provincia respecto a 2018

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, durante una atención a medios - PP SEVILLA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado el aumento de plazas de Formación Profesional (FP) que ha ofrecido la Junta de Andalucía en la provincia, que llega a 49.028 plazas, un aumento del 18 por ciento respecto a 2018 y al que han añadido la incorporación de nuevas titulaciones vinculadas a ámbitos "estratégicos" para la economía andaluza.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, de las plazas ofertadas, 290 son de nueva creación en oferta completa, vinculadas a la incorporación de cinco ciclos de grado medio, cinco de grado superior y dos cursos de especialización. Además, el IES Albert Einstein, del barrio de Pino Montano en la capital, contará con un nuevo grado superior en modalidad virtual, el ciclo de Educación y Control Ambiental. Por su parte, la provincia contará con un total de 833 ofertas, entre ciclos formativos y cursos de especialización, para el próximo curso escolar.

En este sentido, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que la provincia de Sevilla afronta el próximo curso con una oferta de FP "sin precedentes", que incorpora nuevas enseñanzas ligadas a "sectores con una creciente demanda de profesionales cualificados" y "refuerza" aquellas ramas con mayor capacidad de inserción laboral. "Hoy la FP ofrece más oportunidades que nunca para desarrollar una carrera profesional de calidad sin salir de Andalucía", ha celebrado.

Por otro lado, por primera vez se podrán estudiar en la provincia los grados medios en Planta Química, en el IES Aznalcóllar; Emergencias y Protección Civil en el IES Ponce de León de Utrera; así como el curso de especialización de grado superior en Robótica Colaborativa del CPIFP El Arenal de Dos Hermanas y los grados superiores en Coordinación de Emergencias y Protección Civil en el IES Albert Einstein y el "pionero" ciclo de Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina en el CPIFP Javier Imbroda de San José de la Rinconada.

Además, la ampliación de la oferta se completa con el curso de especialización de grado medio en Panadería y Bollería Artesanales del IES Aguilar y Cano de Estepa; los grados medios en Instalaciones de producción de calor del CPIFF El Arenal, el de Cocina y Gastronomía del IES Itálica, en Santiponce, y Construcción del IES Inmaculada Vieira, de Sevilla.

De igual menera, también se encuentran los grados superiores en Integración Social del IES Luis Vélez de Guevara, en Écija, Documentación y Administración Sanitaria en el IES Sierra Sur, de Osuna, y Acondicionamiento Físico en el IES Carmen Laffón, de San José de la Rinconada.

Asimismo, el presidente 'popular' ha subrayado que la planificación impulsada por la Junta "responde a las demandas trasladadas por empresas y sectores productivos", favoreciendo una "formación más especializada" y conectada con la "realidad laboral de la provincia".

El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 30 de junio y la gestión de esas solicitudes se realizará a través de un distrito único que permite asignar las plazas de forma "centralizada", atendiendo a las prioridades que los propios solicitantes señalan en el impreso.