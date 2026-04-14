El PP de Sevilla valora las ayudas de la Junta a los agricultores afectados por el tren de borrascas

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla, Alberto Sanromán, interviene en el Parlamento, en foto de archivo. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado la "respuesta inmediata" del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno (PP), a las necesidades de los agricultores sevillanos y andaluces afectados por el tren de borrascas "con la activación de ayudas directas y ayudas a la renta".

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua, Alberto Sanromán, ha explicado, en un comunicado, que "esta rápida respuesta contrasta sobremanera con la inoperancia y la falta de ayudas por parte del Gobierno de Sánchez". De esta manera, ha subrayado que en Andalucía, Moreno ya ha activado tres líneas de ayuda para los agricultores y ganaderos andaluces.

Con motivo de la pérdida de producción del sector agroganadero y con el objetivo de ayudar a la recuperación de su capacidad productiva, se han puesto en marcha tres líneas de ayuda. La primera de ellas es una ayuda directa a las zonas directamente inundadas. Cuenta con un importe total para el conjunto de Andalucía de 500 millones de euros y tiene como tope 150.000 euros por afectado. Con esta línea se abarca una extensión de 272.000 hectáreas de toda la comunidad andaluza.

Otra línea atiende a las necesidades de las explotaciones agrarias que no están incluidas en las ayudas directas y puedan justificar daños en sus explotaciones que superen el 30%. En ésta se contempla una partida de 110 millones de euros para toda Andalucía.

La tercera línea, por su parte, atiende a las explotaciones de ganadería extensiva, incluyendo la apicultura. El importe total activado para ésta es de 75 millones de euros. Las ayudas, explicadas en líneas anteriores, son específicas para aquellos agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños entre el 10 de noviembre y el 9 de febrero.

Actualmente, está abierto el plazo para la solicitud de ayudas para zonas directamente inundadas y el próximo 15 de abril se inicia el plazo de solicitud para el caso de aquellos que pueden justificar los daños en más del 30% de su explotación.

Por otro lado, el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla ha valorado muy positivamente que la Junta haya declarado de emergencia el arreglo de caminos rurales. En concreto, ha señalado que en Sevilla saldrán licitaciones de obras por 9,4 millones de euros para arreglar 178 caminos rurales, y por 8,6 millones de euros para optimizar el estado de elementos de regadíos de 43 comunidades de regantes.