El PP sevillano acusa a Fernández de centrarse en "la crispación y el enfrentamiento" con la Junta y le pide "lealtad"

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha opinado este martes que las últimas críticas del secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, al Gobierno andaluz del PP, reflejan que está "instalado en la crispación y el enfrentamiento" con el Gobierno andaluz del PP, "siguiendo la táctica" del líder nacional del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al que en paralelo ha acusado de promover "la desigualdad, el levantamiento de un muro entre españoles y la quiebra de la seguridad jurídica. Así, ha reclamado a Fernández que "deje su campaña para relevar a Juan Espadas en el seno del partido socialista y se dedique a trabajar desde la lealtad".

Tras las últimas declaraciones de Javier Fernández, además presidente de la Diputación de Sevilla, criticando que las partidas de la Junta para la Participación de los entes locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) suba sólo diez millones de euros en 2024, "1,2 euros por cada andaluz" según sus palabras; Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno andaluz en la provincia, ha defendido que "el Gobierno de Juanma Moreno es el único que está haciendo que Sevilla siga creciendo, a pesar de las trabas, las deudas y los engaños reiterados del presidente del Gobierno".

Una vez más, así, Ricardo Sánchez ha defendido que el proyecto presupuestario del Gobierno andaluz para 2024 asigna casi 889 millones de euros específicamente para la provincia de Sevilla, "un 30% más que en 2023, o lo que es lo mismo una inversión de 456,16 euros por habitante".

"El único objetivo del PSOE era formar Gobierno, regalar lo que hiciese falta por conseguir los siete votos que le faltaban a Sánchez (para su nueva investidura), a pesar de que ello ha supuesto la desigualdad, el levantamiento de un muro entre españoles, la quiebra de la seguridad jurídica, el establecimiento de reglas arbitrarias que conducen directamente a la inestabilidad económica y social y, por supuesto al descrédito de nuestro país a nivel internacional", ha dicho Ricardo Sánchez respecto a la ley de amnistía acordada entre el PSOE y Junts para los dirigentes y ciudadanos de a pie con cargos pendientes con la Justicia por el proceso independentista catalán.

En ese sentido, ha acusado al PSOE de Sevilla de "servilismo" ante la dirección nacional socialista, reclamando a Javier Fernández "que deje a un lado su auto campaña para relevar a Juan Espadas en el seno del partido socialista y se dedique a trabajar desde la lealtad".

LA MANIFESTACIÓN DEL PP CONTRA LA AMNISTÍA

"Fernández no puede hablar del compromiso de Juanma Moreno con Sevilla, no tiene legitimidad moral para ello, mientras siga sumiso ante los despropósitos de su presidente", ha enfatizando que "coopere con diálogo, entendimiento y mano tendida, ya no con el PP sino con la mayoría de ciudadanos que claman por la igualdad y la unión de nuestra nación, como demostraron el pasado 12 de octubre los más de 65.000 sevillanos que inundaron las calles del centro de la ciudad" en la manifestación del PP contra la ley de amnistía, 40.000 según la Delegación del Gobierno central en Andalucía, dirigida por los socialistas.

Así, le ha reclamado que "dedique los mismos esfuerzos que muestra en atacar a Juanma Moreno, para exigir a Pedro Sánchez que cumpla con Sevilla y deje de consentir y ser condescendiente con otros territorios como Cataluña, mientras lastra y frena el desarrollo de otras provincias".

LAS POLÍTICAS DE AGUA

Y tras avisar Fernández de que no hay "ni una sola política de la Junta de Andalucía encaminada a sostener a la población en el territorio", en alusión a la despoblación, Ricardo Sánchez ha defendido que desde la Junta de Andalucía "se han puesto en marcha planes para luchar contra la despoblación como son 'Andalucía Reto Demográfico' y 'Estrategia frente al Desafío Demográfico de Andalucía'".

Frente a las críticas de Fernández por el "escandaloso" incremento de las listas de espera sanitarias, el líder del PSOE sevillano ha defendido que "desde 2019 se está trabajado para dejar atrás los años de dejadez y desidia socialista". "A pesar de los esfuerzos, aún queda mucho por hacer, pero si algo es real es que la sanidad hoy día es mejor que en 2018"; ha dicho agregando que "la educación es otro de los pilares del Gobierno de Juanma Moreno, que se está teniendo que esforzar sobremanera debido a la obsolescencia de los centros, el descuido y la falta de infraestructuras y medios" durante la era de los gobiernos socialistas.

Al respecto, ha manifestado que este curso 2023-2024, por quinto año consecutivo, "la ratio ha bajado en el segundo ciclo de Infantil y Primaria en los centros públicos. Un descenso que, por primera vez, baja de 19 en infantil; en Primaria baja hasta el 20,1; y en Secundaria hasta el 26,3".

LAS OBRAS PENDIENTES

En cuanto a la sequía, tras solicitar Fernández que la Junta informe sobre "el estado se encuentra el canon de infraestructuras y de la ejecución y estado de los proyectos" financiados con cargo a dicho concepto, le ha replicado que el Gobierno central tiene pendientes en la provincia seis obras en materia de agua, en concreto "la ampliación y modernización de los regadíos del Genil-Cabra y la presa de San Calixto en Écija; el recrecimiento de la presa del Agrio; la presa para dar servicio a la zona de Villamanrique y Aznalcázar y reducir el uso de aguas subterráneas".

"Además de la modernización del riego del arroz, que supone el transporte del agua desde Peñaflor hasta la zona arrocera a través del recrecimiento del canal del bajo Guadalquivir, con la que se reducirá la salinidad y, por último, las obras de depuración de aguas residuales en Burguillos y Guillena".