El PP sevillano acusa a Javier Fernández de "falta de diálogo y unilateralidad" en los órganos de los entes provinciales

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha acusado este jueves al presidente de la institución, el socialista Javier Fernández, de "falta de diálogo y decisiones unilaterales en la composición de los consejos de administración de las sociedades instrumentales".

Torres ha asegurado que el Gobierno provincial socialista ha "convocado las asambleas generales de las distintas sociedades sin previamente cerrar un acuerdo con el resto de partidos políticos, una cuestión que contrasta intensamente con la anterior etapa cuando gobernaba el también socialista Fernando Rodríguez Villalobos, quien pese a contar con mayoría absoluta --Fernández gobierna en minoría--, mostraba un trato igualitario y de intercomunicación con el resto de miembros de la corporación provincial".

Así, ha explicado que Fernández "ha planteado un consejo de administración de Prodetur (sociedad para la Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo), Sevilla Activa e Inpro (sociedad Provincial de Informática), sin contar con el PP, a pesar de que somos el segundo grupo por representación en la Diputación"; cuando en la etapa de Villalobos "se aprobaba por unanimidad".

"DESOYENDO LAS PETICIONES DEL PP"

Martín Torres ha lamentado que "Fernández parece estar más preocupado por ser sucesor del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que de trabajar por la provincia de Sevilla y ha preferido seguir adelante con su propuesta, desatendiendo y desoyendo las demandas y peticiones del PP, demandas que en todo caso tiene la finalidad de una justa representación en estas sociedades con el objetivo desde las mismas es que se atienda con eficacia y transparencia a todos los municipios sevillanos".

En este sentido, Martín Torres ha recordado que "la época dorada del socialismo en la provincia ya ha terminado, Fernández no puede seguir haciendo y deshaciendo a su antojo, no tiene el respaldo de la provincia y desde la oposición vamos a fiscalizar cada decisión que busque su beneficio propio y no la mejora y progreso de Sevilla".

Martín Torres ha pedido así al presidente "que ponga en práctica el diálogo, la igualdad, la cordialidad y la consonancia, dejando a un lado la unilateralidad y sectarismo partidista que está mostrando hasta el momento".