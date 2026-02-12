Presentado el documental 'Las 3.000 celebran la vida': narra la historia del barrio a través de sus vecinos de Sevilla

Presentación de 'Las 3.000 celebran la vida' - RTVA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Las 3.000 celebran la vida', una serie documental de tres capítulos dirigida por Loles López Montenegro, ha sido presentada durante la jornada de este jueves, 12 de febrero, en el pabellón de la RTVA en Sevilla y ha mostrado "una mirada diferente del barrio sevillano de las 3.000 viviendas a través de la mirada de uno de sus vecinos, Manuel Jiménez, protagonista de la historia".

'Las 3.000 celebran la vida' narra la vida de Manuel Jiménez, un joven con más de medio millón de seguidores en Tiktok que "adentra en la idiosincrasia de uno de los barrios con mayores índices de pobreza de España". A través de su mirada, el espectador podrá conocer desde dentro "la realidad de esta popular barrio sevillano".

Según ha informado RTVA en una nota, se trata de una producción de Proamagna que cuenta con la participación de Canal Sur. El acto ha contado con la presencia del director general de Canal Sur, Juande Mellado; Mario López, director general de Proamagna; el director de Programas y Producción Ajena de Canal Sur, Fidel Cardete; el director de Innovación, Negocio y Comunicación, Juan Vargas; José Carlos Suárez, director de Producción y Diseño y Juanma Blanco Poley, director de CanalSur Media.

En la presentación, Cardete ha resaltado "la apuesta de Canal Sur por este tipo de producciones que cuentan historias de superación, que aportan luz", proyectos "muy ligados a la proximidad y cercanía que promueve la radio y televisión públicas andaluza".

Por su parte, López ha destacado la "dificultad" del rodaje y el objetivo del documental, "mostrar una realidad complicada a través de la mirada de Manuel y su familia, ligando la evolución de un barrio a su protagonista".

En la presentación, Manuel agradeció la "delicadeza y profesionalidad durante la producción del documental", así como la oportunidad que ha tenido de poder expresar su realidad y la de otros vecinos del barrio, tratando "temas tan importantes como la escolarización, la situación de la mujer o la homosexualidad".