El presidente de Diputación de Sevilla supervisa sobre el terreno la evolución de la emergencia hídrica en la Vega

Fernández visita la Vega para conocer los daños y las necesidades de la zona, acompañados de mandos del Consorcio Provincial de Bomberos y los alcaldes de Lora del Río y Tocina. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado este domingo distintos puntos de la comarca de la Vega para conocer la evolución de la emergencia provocada por la borrasca Marta, la crecida del río Guadalquivir y de sus afluentes. Allí ha estado acompañado por el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, mandos de Bomberos del Consorcio Provincial y los respectivos alcaldes, con quienes ha podido intercambiar información sobre la situación vivida este sábado y la actual, las medidas preventivas adoptadas y las necesidades de los municipios más afectados a partir de ahora.

El mandatario provincial ha recorrido Lora del Río y Tocina, dos de las localidades en situación de emergencia y donde se han llevado a cabo desalojos preventivos para garantizar la seguridad de la población. En Tocina, se tuvo que evacuar el sábado a los usuarios de una residencia de mayores, una actuación que se desarrolló con la colaboración de efectivos del Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, remarca la Diputación en un comunicado.

"El día de hoy nos ha dado un poco de tregua, sin lluvia, y nos está permitiendo rebajar la presión que teníamos sobre todo en la zona de la Vega del Guadalquivir y los pueblos ribereños, que se está intentado controlar definitivamente", ha destacado Fernández, al tiempo que ha recordado que la Diputación está en permanente contacto con alcaldes y alcaldesas y mantiene reforzados los servicios de Carreteras y Bomberos.

En palabras de Fernández, "con esta calma tensa, estamos intentando hacer un poco recuento de dónde va normalizándose la situación y dónde van surgiendo problemas que hay que seguir. En unos días, cuando la situación se estabilice del todo será el momento de evaluar los daños, para reclamar e intentar poner todos los medios para reparar".

Fernández ha alabado la "colaboración ejemplar" de todas las administraciones: Gobierno de España, Junta, diputaciones y ayuntamientos. "Creo que esta es una buena imagen y un buen trabajo; en momentos como estos, mientras más fuerzas unamos, mejor", ha abundado al respecto.

El presidente de la Diputación también ha agradecido "la labor incansable" de todos los empleados públicos y efectivos de emergencias de las distintas administraciones que han estado en primera línea, como bomberos, policías locales, personal de Protección Civil, técnicos y trabajadores de los servicios públicos, voluntariado, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los equipos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

BALANCE DE INCIDENCIAS POR LA BORRASCA MARTA

Las lluvias y el viento, así como la crecida de cauces motivaron el sábado numerosas incidencias en la provincia. En concreto, a última hora de la tarde, más de 25 carreteras y vías de la red perteneciente a la Diputación sufrieron cortes. No obstante, el trabajo durante la noche y la primera hora de este domingo ha logrado la reapertura de once de ellas.

Estas vías que recuperan la normalidad son la SE-3405 (de Olivares a Gerena), la vía 146 (conecta la SE-6101 con la SE 6102 en La Puebla de los Infantes) queda señalizada por riesgos de desprendimientos, la SE-6300 (va de la NIV a Lebrija), la SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón), la SE-5204 (continuación de la 5203 hasta Arahal), la SE-5206 (de El Coronil a Morón), la SE-5208 (de Las Cabezas a Estación FFCC), aunque señalizada.

Asimismo, se han reabierto al tráfico la SE-3105 (enlace con la A-462 en las cercanías de Brenes), la SE-3201 (de El Viso del Alcor a los Rosales, puntos kilométricos 2 a 10), la SE-3410 (de la N-630 a Gerena) y la carretera SE-5209 (que va de las Cabezas a la N IV)

Desde el área de Cohesión Territorial se recuerda que la ciudadanía puede consultar toda la información actualizada sobre las carreteras que siguen cortadas en el visor de incidencias de la DGT accesible desde la web de la Diputación:Incidencias DGT.

En lo que respecta a Bomberos, desde las 11,00 horas del viernes y hasta las 23,00 horas del sábado, se han atendido cerca de 230 incidencias en casi 60 municipios, sobre todo avisos por derrumbes, caídas y apeos, inundación en vía pública (más de 50 en cada caso), saneamientos y retirada de objetos de la vía pública y avisos recibidos del 112.