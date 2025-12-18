El presupuesto de Bormujos (Sevilla) para 2026 asciende a 19 millones, "sin subir tasas ni impuestos locales"

La alcaldesa de Bormujos, con los presupuestos de la localidad para 2026, a las puertas del Consistorio. - AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

BORMUJOS (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) ha cerrado el año dando luz verde a las cuentas para el próximo ejercicio 2026. En este sentido, el Pleno extraordinario celebrado este jueves ha aprobado el presupuesto municipal "récord" en el Consistorio, dotado con 19.236.652 euros.

El Gobierno Municipal finaliza el 2025 satisfecho por "haber logrado todos los objetivos marcados y liquidar el ejercicio con una ejecución presupuestario del 90%", ha señalado el delegado de Economía y Hacienda, Luis Paniagua, en una nota de prensa, en la que ha destacado "una gestión eficaz y comprometida con los ciudadanos, que ha permitido sentar las bases de un Bormujos más moderno y avanzado".

Para el año 2026, Bormujos contará con un incremento en su presupuesto de 943.124 euros, lo que supone casi un 5%, "y nos facilita abordar un ambicioso proyecto de mejora de nuestras zonas verdes, que ocupan una extensión muy importante en el municipio", según ha indicado Paniagua.

En concreto, se trata de un nuevo contrato para el mantenimiento del arbolado y las zonas verdes de la localidad, dotado con 1.200.000 euros. Así, la superficie comprende cinco grandes parques (uno de ellos, el de La Alquería, con hasta 40.000 metros cuadrados), un patrimonio estimado de unos 5.000 árboles fuera de parques y jardines y otros espacios verdes repartidos por el municipio.

Luis Paniagua ha subrayado esta inversión como "la gran apuesta de 2026 en Bormujos, no sólo porque estas áreas de esparcimiento son uno de los principales puntos de encuentro de los vecinos. En este sentido, durante este año se ha realizado una importante inversión en su rehabilitación, sino en aras a la mejora medioambiental y de sostenibilidad del municipio.

El objetivo es continuar con las inversiones para ofrecer una mayor calidad a los vecinos y mejora de los servicios, contemplando la reforma de la piscina cubierta, la modificación y renovación del Bulevar San Juan de Dios, la modernización del Parque de La Alquería, rehabilitación de la Plaza de la Cruz y un nuevo Plan de asfaltado.

Se mantiene también la línea de colaboración y ayuda en los colegios municipales, así como la actuación conjunta con asociaciones para la revitalización y dinamización del pueblo con actividades culturales y de ocio para todos los sectores de edad. En el ámbito deportivo, se refuerza la apuesta por el deporte base de las escuelas municipales y clubes deportivos.