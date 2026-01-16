Primera reunión del Plan de Actuación Integrado de Sevilla Este, que contempla un corredor verde y un pabellón cubierto

Primera reunión de coordinación interna del Plan de Actuación Integrado de Sevilla Este, con proyectos que reciben fondos europeos. - AYTO.DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este viernes la primera reunión de coordinación interna del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Sevilla Nuevo Este: transformando Este-Alcosa-Torreblanca', una iniciativa cofinanciada con casi 12 millones de euros (11.948.905) de fondos europeos y orientada a mejorar la movilidad sostenible, regenerar espacios públicos y reforzar la cohesión social en el distrito.

Con esta sesión de arranque --la primera tras la resolución definitiva de la subvención-- el Ayuntamiento consolida el marco de gobernanza del PAI y activa la fase de ejecución "de uno de los mayores programas de regeneración urbana y social de la ciudad, llamado a convertir Este-Alcosa-Torreblanca en referente europeo de transformación sostenible", informa el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, la delegada de Fondos Europeos, Minerva Salas, ha señalado que "inciamos la fase operativa del PAI con una hoja de ruta única, coordinada con el distrito y todas las áreas y empresas municipales implicadas con un objetivo único: conectar barrios, fomentar la accesibilidad universal, ganar zonas verdes y espacios de convivencia, y acercar oportunidades, especialmente a quienes más lo necesitan, ya que más del 62% de las actuaciones se centra en los barrios más desfavorecidos de la zona".

El PAI --que está alineado con la Agenda Urbana de Sevilla y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)-- se estructura en dos grandes líneas de actuación. La primera de ellas, el corredor verde Sevilla Este: conectando barrios, naturaleza y personas. Este proyecto se centra en conectar barrios y mejorar la infraestructura verde mediante la creación de un gran corredor verde en el eje Carlinga-Primo Nebiolo.

Este bulevar incluye zonas de sombra, áreas de descanso y de juegos infantiles accesibles. Se prevé la creación de más de ocho kilómetros de nuevas rutas ciclistas y peatonales, así como la instalación de sistemas de riego con energía solar y drenaje sostenible para mejorar la biodiversidad en parques como Infanta Elena y Torreblanca, que suman más de 95 hectáreas. También contempla la mejora de la red ciclista e itinerarios peatonales.

'SEVILLA ESTE AVANZA' Esta líena de actuación hace referencia a espacios para crecer y convivir mediante la regeneración de plazas y espacios públicos (Ontur, Secoya-Éufrates, Fuselaje, Olimpia), la construcción de un nuevo pabellón cubierto --que beneficiará a más de 50.000 vecinos-- y actuaciones de accesibilidad universal en entornos escolares (itinerarios seguros y pasos de peatones inteligentes).

El plan contempla también la renovación de equipamientos como el Centro de Servicios Sociales de Torreblanca y el CEIP Vélez de Guevara, y la activación de un hub de emprendimiento y empleo en las Naves de la Antigua Algodonera (Alcosa). "Este proyecto es un proyecto de cohesión social: integra movilidad sostenible entre barrios, mejoras urbanísticas, espacios para el empleo y el emprendimiento, para el deporte y la infancia", ha finalizado Salas.