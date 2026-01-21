En prisión una estudiante por incendiar el piso en el que vivía en Sevilla con una mujer, que murió días después

Imagen del piso de la calle León X de Sevilla ubicado en la planta cuarta de un edificio de seis, donde en la madrugada de hoy se ha declarado un incendio. A 14 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una estudiante de la Universidad de Sevilla como presunta autora de un incendio provocado de forma intencionada en una vivienda de la capital hispalense, hechos en los que falleció la propietaria del inmueble a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El incendio se produjo de madrugada y afectó únicamente a la vivienda donde se originó, gracias a la rápida intervención de los servicios de bomberos, que impidieron su propagación a otros domicilios colindantes, tal como ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria, de la que fue rescatada tras las maniobras de reanimación practicadas por los servicio de emergencia, falleciendo posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

Por las circunstancias observadas se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada por intervención humana, iniciándose la correspondiente investigación policial. Las pesquisas se centraron en la estudiante que residía en la vivienda como cuidadora de la víctima --formaba parte de un programa específico del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la US-- y que logró salir del inmueble cuando se produjo el incendio.

Como resultado de la investigación, se determinó la presunta participación de esta persona en los hechos, procediéndose a su detención como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio, tal como ha adelantado El Español. La detenida fue puesta a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

El programa de Convivencia de estudiantes universitarios con personas mayores, con diversidad funcional y familias monoparentales viene desarrollándose en la Universidad de Sevilla desde el año 1992, promoviendo las relaciones intergeneracionales en el marco de la convivencia, la ayuda mutua y la solidaridad.