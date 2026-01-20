Hallan muerto a un matrimonio tras un incendio en una casa de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga las causas tras el incendio producido en la jornada de este lunes, 19 de enero, en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), saldado con el fallecimiento de un matrimonio, una mujer de 53 años y un varón de 55. Según ha concretado el Instituto Armado a Europa Press, este martes, 20 de enero, se practicará la autopsia a los cuerpos de las víctimas, que permitirá determinar las causas exactas del sucesos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el matrimonio pudo haber fallecido tras "quedar dormido" a causa de una intoxicación por humo, tras lo cual se habría originado el incendio, que "calcinó completamente los cuerpos", tal y como han enmarcado a esta agencia fuentes de la investigación, si bien aún están pendientes de confirmación las causas y el desarrollo de los hechos.

Según ha enmarcado el Servicio de Emergencias 112 a esta agencia, el centro recibió aviso sobre las 9,30 horas, aunque fuentes de la investigación concretan que el fuego se podría haber producido "hasta dos o tres días antes".

La vivienda, situada en la urbanización Las Minas, en la calle Los Béticos, no presentaba signos externos de incidente, mientras que el interior se encontraba completamente calcinado, especialmente el salón, que fue la estancia más afectada.