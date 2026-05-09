Prisión provisional y sin fianza para el detenido por la muerte de otro en un altercado de tráfico en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional . - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ha decretado este sábado, 9 de mayo, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de otro tras un conflicto de tráfico el pasado miércoles, 6 de mayo.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, donde ha detallado que el detenido, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, está siendo investigado por un delito de homicidio.

El hombre de 49 años que resultó herido en una agresión ocurrida durante un altercado de tráfico y que fue trasladado a un centro hospitalario en estado crítico falleció en la noche de este jueves, 7 de mayo, después de permanecer varias horas con pronóstico muy grave en el Hospital Virgen del Rocío.

Así lo confirmaron a Europa Press fuentes sanitarias sobre un incidente que tuvo lugar el referido día en la calle Virgen del Águila, concretamente sobre las 15,05 horas. El hombre tuvo que ser estabilizado por los servicios sanitarios del 061 y, posteriormente, trasladado al Hospital Virgen del Rocío, en estado crítico por las lesiones sufridas.