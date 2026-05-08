Muere en Sevilla el hombre agredido en un altercado de tráfico tras permanecer en estado crítico en el hospital

Archivo - Imágenes de recurso del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla (Andalucía, España) - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 49 años que resultó herido este miércoles en una agresión ocurrida durante un altercado de tráfico y que fue trasladado a un centro hospitalario en estado crítico ha fallecido en la noche de este jueves, 7 de mayo, después de permanecer varias horas con pronóstico muy grave en el Hospital Virgen del Rocío.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias sobre un incidente que tuvo lugar el referido día en la calle Virgen del Águila, concretamente sobre las 15,05 horas.

El hombre tuvo que ser estabilizado por los servicios sanitarios del 061 y, posteriormente, trasladado al Hospital Virgen del Rocío, en estado crítico por las lesiones sufridas.