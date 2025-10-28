A prisión tres cabecillas de un grupo criminal dedicado al robo con fuerza de máquinas tragamonedas en Sevilla

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas vinculadas a un grupo criminal dedicado al robo con fuerza de máquinas tragamonedas en establecimientos hosteleros e industriales de la provincia de Sevilla. Por su parte, la Autoridad Judicial ha decretado prisión para tres de los detenidos, considerados los cabecillas del grupo.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, las detenciones se han producido en el marco de la 'Operación Gambling', que ha culminado con la desarticulación de un grupo vinculado al robo de unos aparatos, popularmente conocidos como máquinas tragaperras, cuyo valor oscila entre 5.000 y 8.500 euros. Además, poseen una gran capacidad de recaudación en efectivo.

Los agentes determinaron que las máquinas eran posteriormente vendidas en el mercado ilegal a organizaciones dedicadas al narcotráfico, que las instalaban en los 'narcopisos' o puntos de venta de droga.

Durante la primera fase de las indagaciones, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, cuatro personas fueron detenidas como presuntas autoras de doce robos con fuerza en establecimientos de hostelería.

Para actuar, los implicados fracturaban las lunas de los establecimientos con grandes mazas para abrir un hueco lo suficientemente grande para extraer las máquinas recreativas del interior.

Por su parte, la segunda fase, desarrollada entre mayo y septiembre de 2025, culminaba con la detención de cuatro nuevos integrantes del grupo. Además, el grupo fue vinculado de igual forma con robos cometidos en naves industriales, concretamente en una misma nave situada en la localidad de Dos Hermanas, donde llevaron a cabo tres asaltos distintos.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por agentes especializados de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de Sevilla y de Dos Hermanas.

Finalmente, se han recuperado todos los vehículos utilizados o robados. El valor total de los efectos sustraídos asciende a más de 100.000 euros.