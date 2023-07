Profesora de traducción de la UPO (Sevilla) afirma que "hay que derribar los mitos sobre la traducción automática"

CARMONA (SEVILLA), 18 Jul. (EUROPA PRESS) - .

La profesora del departamento de Filología y Traducción, perteneciente al área de Filología Francesa de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Concepción Martín, ha afirmando que "hay que derribar los mitos sobre la traducción automática", ya que es algo que suele verse como un "enemigo" de los traductores y realmente debe usarse como una "herramienta más".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su dirección en el 'Taller de traducción automática y posedición. In memoriam a Lorena Pérez Macías' enmarcado en el contexto de los Cursos de Verano que la Universidad Pablo de Olavide está celebrando en su sede de Carmona (Sevilla).

Al curso, por un lado, han asistido ponentes de la vertiente más académica, que han abordado temas como la investigación, sobre cómo está la enseñanza de la traducción automática, así como de la posedición, y, por otro, han participado ponentes que han hablado, desde una perspectiva más práctica, acerca del mundo laboral y de cómo se aplica realmente esto en el mercado.

Según ha señalado la directora del taller, "la posedición es la intervención humana en la traducción automática", lo que consiste en "corregir por parte de un traductor una traducción automática hecha por un motor". Para ello, el profesional debe "revisarla y solventar los posibles fallos" que pueda acometer el motor y, en este sentido, ha afirmado que "aunque existan traductores automáticos hace falta un humano para las posibles correcciones".

En cuanto a la aplicación práctica que tiene la traducción automática y la posedición, Martín ha sostenido que el traductor "no va a perder su puesto de trabajo, simplemente, lo que tiene que hacer es reciclarse y adaptarse", ya que según ha señalado "los motores de traducción automática están evolucionando de manera positiva", lo que no quiere decir que "el traductor e interprete no haga falta".

Martín ha continuado diciendo que "las personas suelen hacer uso de la traducción automática para informarse de un texto en un idioma que no conoce" en estos casos, lo que se necesita es información básica, y según ha apuntado, "posiblemente la traducción no sea buena, pero esos datos si se pueden obtener con un motor de traducción automática.

Sobre el futuro de la traducción automática Martín cree que, para determinados contextos, "ha llegado para quedarse y bien utilizada puede ser una herramienta útil al servicio del traductor como cualquier otra".

Para finalizar, la directora del taller ha recordado a una compañera, que era también ponente del Curso de Verano, fallecida recientemente, y al hilo de ello ha terminado afirmando que "el curso es un homenaje a ella".