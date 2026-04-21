El PSOE afea el "caos de movilidad" con "autobuses saturados" en la noche del 'alumbrao' y durante este martes

Archivo - Una parada de autobús de Tussam para la Feria de Abril de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado este martes el "caos de movilidad" registrado en la ciudad durante el inicio de la Feria, con "largas esperas en el transporte público y autobuses saturados", una situación que se ha repetido "tanto en la noche del alumbrado como en este martes, primer día de Feria".

Por su parte, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha criticado la "falta de previsión" del gobierno municipal ante una situación "que ha afectado a miles de sevillanos". "Ayer lunes, noche de alumbrado, hubo luces, ambiente y también caos. Largas esperas para coger autobuses saturados y tiempos de paso desbordados en servicios como el tranvibús. Y hoy martes, más de lo mismo", ha señalado, según una nota emitida por la formación.

En esta línea, esta "saturación" del transporte público también ha provocado que "miles de personas hayan tardado mucho más en llegar a sus puestos de trabajo", al haberse destinado parte de la flota del transporte público a los desplazamientos hacia el recinto ferial. "Lo que estamos viendo es un nuevo desastre de gestión del alcalde Sanz. La falta de planificación ha provocado un colapso en la movilidad que quiénes lo pagan son los sevillanos", ha agregado.

Al hilo, el concejal socialista ha señalado además que esta situación reabre el debate sobre el modelo de Feria. "El modelo actual, que comienza en lunes, obliga a convivir la Feria con un día laborable, lo que afecta directamente a la movilidad de toda la ciudad", ha explicado.

Frente a ello, De Aragón ha defendido que un modelo que arranque en sábado permitiría reducir ese impacto, puesto que evitaría que el inicio de la Feria coincida con una jornada laboral con "alta demanda de transporte público".

"No se trata solo de cuándo empieza la Feria, sino de cómo afecta al día a día de Sevilla. La pregunta es clara: ¿queremos una Feria que colapse la ciudad o una que conviva mejor con ella?", ha concluido.