El PSOE critica la "apropiación política" del Gobierno de Sanz en la inauguración de la Casa de la Mujer

Archivo - La edil del PSOE Encarnación Aguilar (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este domingo el intento del Gobierno de José Luis Sanz de "apropiarse políticamente" de la Casa de la Mujer, "una reivindicación histórica del movimiento feminista sevillano y una iniciativa impulsada, diseñada y puesta en marcha durante los anteriores gobiernos socialistas de la ciudad".

La concejala socialista Encarnación Aguilar ha señalado en una nota que este espacio "no nace de una iniciativa del Partido Popular, sino de años de trabajo, reivindicación y compromiso del movimiento feminista sevillano, del Consejo Municipal de la Mujer y de los gobiernos socialistas que hicieron posible que hoy sea una realidad".

Asimismo, Aguilar ha afirmado que cuando finalizó el mandato municipal en 2023, el proyecto de la Casa de la Mujer ya estaba diseñado, presupuestado y preparado para su ejecución.

"Cuando dejamos el Gobierno, la Casa de la Mujer estaba recogida en los presupuestos municipales y el proyecto estaba terminado. Han pasado tres años y el Partido Popular no ha aportado absolutamente nada nuevo a una iniciativa que ya estaba en marcha", ha apuntado la socialista.

La concejala socialista ha lamentado que el Gobierno de Sanz pretenda ahora presentar como propia una actuación heredada mientras sigue sin cumplir los compromisos que adquirió al inicio del mandato.

"El señor Sanz anunció que Sevilla tendría tres Casas de la Mujer. Estamos terminando el mandato y lo único que vemos es la inauguración de un proyecto que ya encontró hecho. La pregunta es evidente: ¿dónde están las otras dos Casas de la Mujer que prometió?", ha cuestionado.

Para el PSOE resulta "especialmente grave" que el Ayuntamiento haya inaugurado este equipamiento sin contar con la participación del Consejo Municipal de la Mujer, órgano que durante años defendió la necesidad de crear un centro de estas características.

"Lo que hemos visto en esta inauguración es un ejemplo de sectarismo político. El Gobierno de José Luis Sanz ha decidido excluir al Consejo Municipal de la Mujer, que ha sido uno de los principales impulsores de esta reivindicación histórica. No se puede inaugurar una Casa de la Mujer ignorando precisamente a quienes lucharon para que existiera", ha afirmado Aguilar.

Para Aguilar, la ausencia del tejido asociativo feminista en la inauguración simboliza la forma en que el Partido Popular entiende las políticas de igualdad.

"Las instituciones públicas deben reconocer el trabajo de toda la ciudadanía, independientemente de quién gobierne en cada momento. Convertir una conquista colectiva en un acto de propaganda partidista es una falta de respeto al movimiento feminista sevillano", ha aseverado.

Desde el Grupo Socialista también se ha puesto el foco en la contradicción entre la imagen que el Partido Popular intenta proyectar con este tipo de actos y las políticas que desarrolla en el Ayuntamiento de la mano de Vox.

"Resulta difícil entender este ejercicio de marketing político cuando, al mismo tiempo, el PP acepta las exigencias de Vox en materia de igualdad, permite que la extrema derecha marque buena parte de la agenda política y mira hacia otro lado ante discursos que cuestionan derechos conquistados por las mujeres", ha advertido Aguilar.

La concejala socialista ha recordado que los acuerdos presupuestarios entre PP y Vox han incorporado medidas "impulsadas por la extrema derecha que chocan frontalmente con los principios que inspiran la Casa de la Mujer".

Entre ellas, la financiación de entidades antiabortistas o el cuestionamiento constante de las políticas públicas de igualdad. "No se puede inaugurar una Casa de la Mujer por la mañana y pactar con Vox políticas contrarias a la igualdad por la tarde. Las sevillanas merecen hechos, no campañas de imagen", ha señalado Aguilar.

Asimismo, Aguilar ha criticado las reiteradas denuncias realizadas por colectivos feministas sobre el progresivo vaciamiento del Consejo Municipal de la Mujer y la pérdida de espacios de participación y diálogo con el tejido asociativo de la ciudad.

Una preocupación que, según ha señalado, también comparten numerosas organizaciones del movimiento LGTBIQ, alarmadas por la creciente influencia de la extrema derecha en las políticas municipales.

"Esta no es la Casa de la Mujer que esperábamos. Nuestro proyecto era la Casa Mallén, concebida como un gran espacio abierto, participativo y al servicio de todas las sevillanas", ha añadido.