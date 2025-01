PSOE critica que Sanz "no ha invertido los 10 millones de 2024 en colegios" y los 19 millones de 2025 "son otro engaño"

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha trasladado este miércoles que de los diez millones de euros para la mejora de los colegios públicos anunciados en febrero de 2024 por José Luis Sanz con cargo a ventas de suelos y edificios de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente "se han invertido a día de hoy cero euros". El concejal y responsable en materia de educación en el partido, Pedro Jaime, ha señalado que su nuevo anuncio de que en 2025 invertirá 19 millones "es otro bluf, otro engaño para el conjunto de la comunidad educativa de Sevilla".

Así, Pedro Jaime ha subrayado en una nota que "hace once meses Sanz prometió que invertiría en tres años diez millones de euros en los colegios con cargo al Plan Municipal del Suelo (PMS) de Urbanismo, es decir, con venta de suelos y edificios municipales". Sin embargo, "la modificación del PMS para hacerlo posible no se aprobó hasta mediados de diciembre y, en consecuencia, no pudo invertirse ni un solo euro de los anunciados", han subrayado.

De este modo, el concejal ha continuado "para que sea posible completar esos diez millones, es necesario que se someta a concurso público la enajenación de suelos públicos o edificios municipales y, a día de hoy, Urbanismo no tienen ni una sola licitación abierta al respecto".

Desde el Partido Socialista de Sevilla han lamentado que "pesar de esta evidencia, Sanz anunció ayer otra lluvia de millones, ahora 19, a ejecutar en su integridad en 2025, y de ellos diez millones con cargo al Plan Municipal del Suelo". De este modo, han declarado que "su estrategia de la confusión parece una simple subasta de millones que contrasta con la realidad de una ínfima ejecución de proyectos de mejora en los colegios".

"La propaganda todo lo puede, pero a los padres del alumnado, a quienes ignora en el Consejo Municipal Escolar para no quedar en evidencia por su nefasta gestión y sus mentiras, no los puede engañar", según ha proseguido el concejal. El gobierno del PP "no da cuenta a este órgano consultivo de los proyectos y las iniciativas para los centros educativos y en esa falsa subasta de millones, ¿cuántos anunciará para 2026?", se ha preguntado el concejal socialista.

En este sentido, "la nefasta gestión se refleja, asimismo, en el fracaso de contratos adjudicados para mejora en las obras de los colegios", ha indicado el concejal del PSOE. Además, ha criticado que "una cuarta parte de los colegios que dijo que pintaría el verano pasado no se han pintado finalmente y otra media docena de proyectos de obras se han tenido que paralizar o desistir de licitaciones o contratos por problemas de tramitación o desavenencias con empresas adjudicatarias, sin olvidar que también tiene que salir al rescate de proyectos fracasados de la Junta de Andalucía y con dinero del Ayuntamiento de Sevilla". "A Sanz le forjaron una falsa careta de buen gestor que ya se le ha caído por completo", según ha agregado Pedro Jaime.

A juicio del concejal socialista, es necesario que "se concrete una planificación de obras con tiempo de ejecución y que sea conocida por las asociaciones de padres y el conjunto de la comunidad educativa para que, después de un año y medio, Sanz no vuelva a vender lo mismo veinte veces".

Para finalizar, el concejal socialista ha pedido a Sanz que "aparque los continuos anuncios que, basados en mentira, sólo están dirigidos hacia los titulares de Prensa para ocultar su nefasta gestión". También le ha instado a que "se ponga ya realmente a trabajar, puesto que lleva año y medio centrando sus esfuerzos en vender anuncios y vídeos y apenas avanza en la necesaria y continua mejora de los centros educativos públicos de nuestra ciudad porque, entre otras cosas, al Partido Popular no le interesa en absoluto invertir en la educación pública", ha concluido el concejal socialista.