El PSOE destaca que la subida de las pensiones beneficia a más de 400.000 sevillanos con hasta 462 euros más

El diputado socialista en el Congreso se reúne con pensionistas en San Jerónimo. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado sevillano en el Congreso José Losada ha asegurado este lunes que "gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, más de 400.000 sevillanos se benefician de la subida del 2,7% en las pensiones", conforme a la subida del IPC, "lo que se traduce en un aumento de hasta 462 euros al año en las pensiones de jubilación".

En una atención a medios en la asociación de pensionistas de San Jerónimo, el diputado socialista ha recordado que "los duros años de Gobierno del Partido Popular, las pensiones subían el 0,25%, mientras que Pedro Sánchez ha garantizado por ley que las pensiones se revalorizan conforme al IPC".

José Losada ha remarcado que el "impacto económico de esta subida es de 160 millones de euros adicionales al año que entran en la provincia de Sevilla, mayoritariamente destinados al consumo básico y al comercio local".

Además, el diputado socialista ha explicado que se "actualiza el complemento para reducir la brecha de género, beneficiando con este refuerzo a unas 53.868 mujeres en la provincia". "Pero la mejora no es solo respecto a 2025. Desde 2018 un pensionista en Sevilla cobrará unos 5.289 euros más al año y ha pasado de los 1.025,4 euros mensuales a los 1.466,17 euros previstos en 2026. Más de un 40% de subida en ocho años", ha incidido.

Para José Losada, "esta revalorización protege el poder adquisitivo y mejora la vida diaria de miles de hogares, sobre todo de los más vulnerables, al tiempo que refuerza la seguridad económica y dinamiza la economía local".