El PSOE lamenta la "eliminación" del servicio de Pediatría en Marchena (Sevilla) y que "recorten al máximo" los médicos

El número dos del PSOE a las elecciones andaluza por Sevilla y la alcaldesa de Marchena, a las puertas del centro de salud. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marchena, Mar Moreno, ha lamentado este martes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "haya eliminado el servicio de Pediatría en el centro de salud y haya recortado al máximo" los médicos, lo que hace "casi imposible" conseguir una cita médica y "obliga a los vecinos a desplazarse a otros municipios".

Así lo ha expresado en el transcurso de un acto en el que ha estado acompañada por el número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla a las elecciones andaluzas, Rafael Recio, quien ha criticado el "grave deterioro" de la sanidad pública y ha apelado al voto para su candidata, María Jesús Montero, quien "va a garantizar la calidad de los servicios públicos", señala la formación política en un comunicado.

A las puertas centro de salud del municipio, junto a la alcaldesa, el candidato socialista ha asegurado que la situación actual "no es fruto de la casualidad", sino de una "estrategia sostenida en el tiempo cuyo objetivo es deteriorar la atención primaria, colapsar las urgencias y disparar las listas de espera" para justificar posteriormente "la derivación de pacientes y recursos hacia la privada".

En este sentido, ha advertido de que el modelo impulsado por el Ejecutivo del Partido Popular está generando una sanidad "a dos velocidades", donde "quien tiene recursos económicos puede adelantar pruebas diagnósticas o salir del sistema público, mientras que quien no los tiene queda atrapado en listas de espera y en la incertidumbre", con el consiguiente impacto en su salud.

El dirigente socialista ha señalado que este proceso está provocando "un aumento de la desigualdad y una ruptura del principio de igualdad de oportunidades que históricamente ha caracterizado a Andalucía", al tiempo que ha avisado de que "los derechos están dejando de ser universales para convertirse en privilegios".

Asimismo, Recio ha vinculado este deterioro a una "mercantilización de los servicios públicos" y ha advertido de que, si este modelo se consolida en la sanidad, puede extenderse a otros ámbitos como la educación, la vivienda o la atención a la dependencia.

El candidato socialista ha defendido la necesidad de un cambio político en las elecciones del próximo 17 de mayo y ha asegurado al respecto que "Andalucía se juega qué quiere ser en el futuro" y ha apelado a la movilización ciudadana para "no resignarse y defender los servicios públicos".

En este contexto, ha detallado las líneas maestras del denominado 'Plan Montero', impulsado por la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que contempla la inversión de 3.000 millones de euros adicionales en sanidad, el refuerzo de la plantilla con 18.000 nuevos profesionales y el compromiso de garantizar por ley tiempos máximos de atención sanitaria, con citas en atención primaria en un plazo máximo de 48 horas, pruebas diagnósticas en 30 días, consultas con especialistas en 60 días e intervenciones quirúrgicas en un periodo de entre 120 y 180 días.



