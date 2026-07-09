El PSOE llevará a la Comisión de Control la "exclusión a menores con dependencia" de los programas de verano de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de escuelas municipales de verano - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha señalado que el nuevo pliego del Programa de Acciones Socioeducativas de 2026 incorpora un requisito que "excluye, en la práctica, a menores con discapacidad o en situación de dependencia" al exigir que los participantes tengan "suficiente autonomía personal" para desarrollar las actividades.

"El cambio supone un claro retroceso respecto al modelo anterior contemplado en un pliego de 2021, que sí contemplaba apoyos específicos para garantizar la participación de estos niños y niñas", advierte el PSOE en un comunicado. Ante esta situación, el Grupo Socialista ha registrado una pregunta para la próxima Comisión de Control para que el Gobierno municipal explique "qué motivos justifican esta decisión" y si existe algún informe técnico que avale una medida "que deja fuera precisamente a quienes más apoyo necesitan".

Para el portavoz socialista, Antonio Muñoz, esta exclusión contradice el principio de igualdad que debe inspirar cualquier servicio público. "La igualdad consiste en que nadie se quede fuera, pero lamentablemente muchas familias siguen siendo invisibles para el Gobierno del señor Sanz". Muñoz también cuestiona el criterio seguido por el Ayuntamiento: "Si estos programas se financian con fondos públicos, deberían ser para todos, sin distinción. No tiene sentido que un niño quede excluido precisamente por necesitar más apoyos".

El portavoz socialista ha calificado como "inconstitucional" la decisión de Sanz, ya que "desprotege a las personas con mayor grado de vulnerabilidad funcional" y las priva de un recurso básico por el simple hecho de no valerse por sí mismas. El Grupo Municipal Socialista recuerda al respecto que desde 2015 se había garantizado la participación de menores con dependencia mediante la incorporación de monitores especializados.

Por ello, el PSOE exige al Gobierno municipal que "rectifique de inmediato" el pliego, "recupere los apoyos especializados y garantice que ningún niño o niña quede excluido de un servicio público por razón de su discapacidad o su grado de autonomía".