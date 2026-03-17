PSOE opone su proceder con exalcalde de La Algaba con causa archivada a "complicidad" de Moreno con Landaluce

Archivo - El portavoz socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento, Mario Jiménez, en una imagen de archivo. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha contrapuesto este martes la reacción que tuvo el PSOE de Andalucía con el exalcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, a quien le exigió su renuncia al cargo tras recibir una denuncia por acoso a un menor y que en esta jornada se ha conocido su archivo.

Esa reacción socialista, sobre la que Jiménez ha señalado que peca de "algunas veces excediéndose", la ha enfrentado a "la complicidad vergonzosa" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. El regidor de Algeciras fue objeto de una denuncia del PSOE en diciembre de 2025 por acoso sexual y malversación y que archivó la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El dirigente socialista ha recordado que Agüera "denunció una conspiración de la derecha de su pueblo que no pudo vencerle en las urnas" y acudió a "planteamientos arteros", para subrayar entonces que "ahora un juzgado se ha pronunciado y ha puesto las cosas en su sitio".

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en la sede regional socialista, Jiménez se ha declarado partidario de "respetar los pronunciamientos judiciales" al tiempo que ha aludido a Agüera como "ex alcalde" para reivindicar sus exigencias hacia éste "en cuanto se conoció la sospecha", aun cuando ha sostenido que ese excederse en ocasiones forma parte de "la manera de ser y estar" de los socialistas.

El también secretario de Desarrollo Estatutario de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz ha subrayado que Agüera "dio un paso atrás demostrando su compromiso institucional", al tiempo que ha subrayado que se trata de "un alcalde que tiene el 80% del Pleno", así como se trata de un regidor "querido, respetado por su pueblo".

Tras glosar la figura del exalcalde de La Algaba, seguidamente Mario Jiménez ha instado a que "los ciudadanos comparen" tras subrayar que Landaluce sigue al frente de la Alcaldía de Algeciras, por lo que se ha reafirmado sobre "el proceder del Partido Socialista, que actúa inmediatamente".

Ha evocado aquí la oferta que hizo el Grupo Socialista al Popular en el Ayuntamiento de Algeciras para presentar una moción de censura y así "quitar de en medio a un alcalde que avergüenza el buen nombre de Algeciras".

En esta jornada se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado el archivo de la causa contra Diego Manuel Agüera, por presunto acoso a un menor.

Según el auto, adelantado por Cadena Ser y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera que "de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que ha procedido a acordar el "sobreseimiento provisional de las actuaciones". Contra esta resolución cabe interponer un recurso de reforma, así como un recurso de apelación.

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía "un paréntesis" en su vida política para dedicarse "plenamente" a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".