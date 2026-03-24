El PSOE pide al Ayuntamiento de Sevilla "una solución urgente" para el CEIP Altos Colegios Macarena

Exterior del CEIP Altos Colegios Macarena en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, con los concejales Juan Carlos Cabrera y Pedro Antonio Jaime, ha participado este mares en la manifestación convocada por la comunidad educativa del CEIP Altos Colegios Macarena ante la "situación de deterioro que sufre el colegio y reclamar actuaciones urgentes por parte del Ayuntamiento de Sevilla".

Según ha indicado el partido en una nota,eEntre los problemas denunciados destacan las grietas detectadas en el gimnasio del centro, que obligaron a los bomberos a clausurar este espacio el pasado mes de noviembre. Asimismo, la comunidad educativa ha alertado de la presencia de grietas en al menos un aula de Educación Infantil.

Por su parte, los concejales se han hecho eco de las reclamaciones de la comunidad educativa y ha pedido al Gobierno municipal "una respuesta inmediata".

"Es inadmisible que hayan pasado cuatro meses desde que se clausuró el gimnasio del colegio y el Ayuntamiento de Sevilla siga sin ofrecer una solución. Estamos hablando de la seguridad y de las condiciones educativas de niños de apenas cuatro años", ha señalado Pedro Antonio Jaime.

"La comunidad educativa no está pidiendo nada extraordinario, está reclamando algo tan básico como que sus hijos e hijas estudien en un colegio seguro y en condiciones dignas", en palabras del concejal socialista Juan Carlos Cabrera.

Los concejales han anunciado que el grupo municipal socialista seguirá respaldando las reivindicaciones de las familias y llevará este asunto a los órganos municipales para "exigir actuaciones inmediatas, y que cese de una vez el abandono de las infraestructuras educativas públicas por parte del Gobierno de Sanz".

El Ayuntamiento de Sevilla comenzó el pasado jueves las obras de reparación de dicho espacio dentro del 'Plan de Recuperación' impulsado por el Consistorio para "mejorar y poner en valor los colegios públicos de la ciudad".

La delegada de Educación y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha indicado que "los técnicos municipales, tras analizar este estudio, ya están realizando la intervención necesaria para acometer la reparación".

El Ayuntamiento ha defendido que es "una actuación compleja que se ejecuta siguiendo las indicaciones de la Oficina Técnica Municipal, basadas en la diagnosis realizada por la empresa especializada Elabora, lo que garantiza que se actúa con todas las garantías técnicas".

En cuanto a las grietas detectadas en algunas aulas, según indican los técnicos municipales, "no son recientes y podrían existir desde hace al menos cinco años". Así, "una vez se disponga de datos concluyentes del seguimiento, se actuará con la máxima diligencia para ejecutar las actuaciones que correspondan", ha afirmado la edil.