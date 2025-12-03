El PSOE pide a la Junta el soterramiento de la línea 3 del Metro de Sevilla a su paso por Bellavista

Archivo - Estación de metro del Prado de San Sebastián (Sevilla). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado esta semana sus alegaciones al Estudio Informativo del tramo sur de la Línea 3 del Metro. En ella, ha pedido a la Junta que modifique la alternativa prevista, que plantea que el trazado discurra en superficie desde Los Bermejales hasta el Hospital de Valme.

En una nota remitida por el partido, la formación ha señalado que esta opción provocará "una barrera física, acústica y social irreversible" en dos de los barrios más poblados y consolidados de la ciudad. Según el documento, la ejecución en superficie implicará "la destrucción del Bulevar de Bellavista, un logro vecinal que eliminó la antigua travesía de la N-IV".

Por su parte, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha indicado que la alternativa "rompe el equilibrio urbano de la zona sur y contradice la planificación municipal". Muñoz ha asegurado que resulta "inaceptable" que el tramo norte de la línea se haya proyectado soterrado, mientras que en Bellavista y Valme "ni siquiera se haya estudiado esa opción".

En esta línea, Muñoz ha pedido al alcalde que "respalde a los vecinos". Asimismo, ha indicado que las alegaciones advierten de que el proyecto "incumple los límites normativos de ruido, especialmente en horario nocturno, y que el propio estudio acústico prevé superaciones de los 55 dBA en áreas residenciales".

Por otro lado, ha señalado que el Hospital de Valme "no ha sido clasificado correctamente como área acústica sensible, un error que afecta a la evaluación ambiental". Ante esto, el PSOE ha asegurado que la combinación de trazado en superficie y túnel abierto generará "un impacto social, ambiental y sanitario imposible de revertir una vez ejecutado".

Por ello, ha reclamado a la Junta "una revisión urgente" del Estudio Informativo, la incorporación del soterramiento total entre Paseo de Europa y Valme, y la creación de "un marco real de coordinación con el Ayuntamiento". "El Metro debe coser la ciudad, no dividirla. La alternativa planteada es incompatible con un modelo de ciudad cohesionado y sostenible", ha indicado Muñoz.