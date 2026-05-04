El PSOE de Sevilla advierte de "abandono" e "infrautilización" del Centro de Participación Activa del Distrito Este

Archivo - Imagen del concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Tomás de Aragón. Imagen de archivo. - PSOE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Tomás de Aragón ha advertido este lunes de "abandono" del Centro de Participación Activa del Distrito Este, una situación que, según ha asegurado, genera un "grave perjuicio" para más de 2.000 usuarios.

En una nota de prensa, los socialistas han expresado que los usuarios del centro no pueden actualmente "beneficiarse de este tipo de instalaciones", que tienen como objetivo "el envejecimiento activo con diversas actividades".

El equipamiento, prosiguen, fue inaugurado en 2022, aunque "desde hace tres años el centro se mantiene bajo centros mínimos", una situación que han relacionado con la gestión del Gobierno local.

Asimismo, ha pedido a la Junta de Andalucía que actúe para "garantizar que el centro funcione" de forma plena y ha acusado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de "infrautilización" el emplazamiento.