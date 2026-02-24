PSOE Sevilla advierte de "colapso" en el Hospital de Bormujos: "El servicio es obsoleto, no tiene recursos"

La parlamentaria socialista, Verónica Pérez, durante una manifestación con las Mareas Blancas del Aljarafe frente al Hospital de Bormujos (Sevilla) - PSOE

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Verónica Pérez ha advertido este martes de que los vecinos del Aljarafe (Sevilla) "cuentan con una atención hospitalaria de segunda" por "el colapso del Hospital de Bormujos". Así, han asegurado que para los "más 350.000 habitantes" de la localidad este centro "se ha quedado pequeño, obsoleto y sin recursos humanos y profesionales suficientes".

Así lo ha expresado la parlamentaria en una nota de prensa emitida por el grupo, al tiempo que han apostillado que la socialista ha acompañado a las Mareas Blancas del Aljarafe en la manifestación en defensa de un hospital "cien por cien público y que dé un servicio digno a los usuarios".

La responsable ha insistido en que la situación en el Hospital de Bormujos "es insostenible". "Las listas de espera para ir al especialista o para una operación son interminables, las urgencias están saturadas y los profesionales sanitarios no pueden más", ha manifestado.

A juicio de Pérez, esto es "ejemplo" de la "lamentable" situación "en la que se encuentra la sanidad pública en Andalucía, con más de dos millones de andaluces y andaluzas que están en listas de espera, con servicios cada vez más desmantelados y con menores recursos".