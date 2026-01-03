El PSOE de Sevilla afea la "absoluta incapacidad" de Sanz ante la pérdida de empresas estratégicas y empleo de calidad

Archivo - Imagen de archivo del concejal socialista Nacho González. - PSOE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha recriminado la "incapacidad" del alcalde, José Luis Sanz, para defender los intereses económicos y estratégicos de la ciudad, tras confirmarse la pérdida de una de las principales empresas tecnológicas con sede en Sevilla, un "golpe directo" al empleo cualificado, a la innovación y al futuro de miles de jóvenes sevillanos.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Ayesa es una de las empresas "más importantes de Sevilla y Andalucía", no sólo por su trayectoria de más de 60 años, "sino por el volumen de empleo y por el tipo de actividad que ejercía".

En contexto, se trata de una empresa basada en la tecnología de sectores estratégicos de "alto valor añadido", que empleaba a casi 14.000 personas; sevillana y con sede en la isla de la Cartuja.

Por su parte, el concejal socialista Nacho González ha indicado que, "por tanto, pierde la ciudad, pierde Andalucía, perdemos peso específico en economía, perdemos economía de calidad, pero sobre todo pierden los jóvenes, que pierden perspectiva de futuro y la posibilidad de tener un empleo de calidad".

Mientras Sevilla pierde empresas de "alto valor añadido", los socialistas han señalado que Sanz "demuestra que no entiende, o no quiere entender, lo que necesita Sevilla para competir en el siglo XXI". Asimismo, han apostillado que "no es la primera vez", puesto que "tampoco pareció enterarse de la venta de la Torre Pelli, otro símbolo de su falta de liderazgo y visión estratégica".

En este sentido, Gonzalez ha concretado que Sevilla "tiene un alcalde más preocupado por la propaganda que por defender su tejido productivo, Sevilla le viene muy grande".

Además, el PSOE ha criticado que la supuesta Oficina de Atracción de Inversiones del Ayuntamiento ha pasado de ser un "fracaso absoluto" a hacer "directamente el ridículo".

Al hilo, Gonzalez ha apostillado que Sevilla "ya no atrae inversiones", en cambio, "las expulsa y la Junta de Andalucía mira para otro lado y es incapaz de frenar operaciones que debilitan el peso económico de la capital andaluza". Por ello, ha afirmado que "esto demuestra que la política económica e industrial de Moreno es un bluf porque en realidad lo que están haciendo es caja".

Para el Grupo Socialista, esta "incompetencia clara", junto a operaciones urbanísticas cuestionables como la apuntada recientemente en el Canal de la Expo, hacen que Sevilla "pierda competitividad" y vuelva a un modelo productivo "de baja calidad, sin una estrategia de desarrollo sostenible, innovador y generador de oportunidades para Sevilla". En relación, el concejal ha expresado que el balance es "menos industria, menos tecnología y más pelotazos urbanísticos".

Para el PSOE, una de las causas de esta situación es la de "un alcalde más centrado en hacer oposición al PSOE que en gobernar Sevilla, más preocupado por confrontar políticamente que por trabajar por el futuro económico de la ciudad".

Frente a esta dejadez, el PSOE ha concretado el papel que desempeñó el actual portavoz socialista, Antonio Muñoz, cuando fue alcalde de Sevilla durante la crisis de Abengoa. Aunque se trataba de situaciones muy distintas, Muñoz se implicó "de manera directa, activa y responsable para defender el empleo, la sede y el futuro de una empresa clave para Sevilla, demostrando que cuando el Ayuntamiento ejerce liderazgo, la ciudad gana". En suma, González ha considerado que "el futuro de Sevilla no puede depender de la improvisación, la foto fácil o la resignación".