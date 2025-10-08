El PSOE de Sevilla afea al PP "no tener intención" de lograr acuerdos en ordenanzas fiscales tras rechazar sus enmiendas

Archivo - La concejala Sonia Gaya conversa con el portavoz del Gobierno local y delegado de Hacienda, Juan Bueno, antes de comenzar un pleno, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

Gaya asegura que el Gobierno local" busca culpables para justificar su incapacidad"

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha criticado que el Gobierno municipal no haya admitido ninguna de las enmiendas presentadas por el PSOE a las ordenanzas fiscales durante la comisión de Hacienda celebrada este miércoles, acusando al PP de no querer negociar.

Para Gaya, la verdadera intención del PP es "buscar culpables para justificar su incapacidad de diálogo", al tiempo que ha lamentado que no se hayan aceptado "ni siquiera enmiendas de menor trascendencia, como las que buscaban mejorar la transparencia o informar sobre bonificaciones", señala la formación en una nota de prensa.

"Gran parte del debate se ha centrado en la tasa de basuras", ha añadido la edil. En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha mostrado su rechazo al proyecto presentado por el Gobierno municipal, "que prevé duplicar dicha tasa, lo que supondrá que la ciudadanía pague el doble por el mismo servicio. Esta subida implica un incremento global de 40 millones de euros respecto a 2025, sin que el informe técnico justifique adecuadamente el aumento de costes".

Para el PSOE, la nueva tasa es "regresiva e injusta", ya que no incentiva el reciclaje "ni premia a quienes separan los residuos, y tampoco tiene en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes". La parte fija del tributo, que representa más del 70% del total, se calcula en función del consumo de agua, "un bien básico cuyo uso no depende de la renta, lo que penaliza a las familias con menos recursos".

"Además, vecinos de barrios con rentas muy dispares pagarán lo mismo, lo que refuerza la inequidad del modelo. El Gobierno municipal pretende compensar parcialmente esta subida con una mínima reducción del IBI del 1%, equivalente a 1,69 millones de euros, lo que apenas representa el 4% de la subida total de la tasa de basuras".

El PSOE también denuncia que la Junta de Andalucía no ha repercutido en los ayuntamientos los fondos procedentes del impuesto sobre el depósito e incineración de residuos, lo que debería haber reducido el coste de la gestión municipal.

Al respecto, este Grupo Municipal ha propuesto, entre otras medidas, bonificaciones del IBI para jóvenes que adquieran su primera vivienda, el impulso a cooperativas de vivienda, y la aplicación de un recargo del IBI y la tasa de basuras a las viviendas turísticas, así como la elaboración de un censo de viviendas desocupadas para activar el recargo sobre inmuebles vacíos.

"Pero el PP no ha querido negociar. Negociar no es llegar el 30 de julio con un texto parcial y sin informes técnicos y económicos y entregar la documentación completa 20 días antes de esta votación", ha señalado Gaya, en referencia a la ordenanza para la nueva tasa de basura, para cuyo debate se han solicitado información, como los mapas de contenedores, que el PP no ha aportado.

"Lo que buscan es no aprobar la tasa. Ustedes no tienen que poner dinero: esta tasa es dinero que recauda el Ayuntamiento para el Ayuntamiento, no engañen a la ciudadanía ni busquen más excusas", ha añadido la concejala. Gaya ha recordado que el PSOE ya negoció en el primer año del mandato las ordenanzas con el PP, "que ahora ha demostrado que su palabra vale cero".