PSOE Sevilla critica que el cierre del Parque de Maria Luisa debería haber llegado antes por su cercanía a foco de gripe

Archivo - Patos en el canal de la Plaza de España. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este jueves que el cierre del Parque de Maria Luisa, que se ha producido esta mañana de forma preventiva tras la aparición de cinco patos muertos y siguiendo el protocolo de la Junta de Andalucía, llega "tarde y mal" y ha incidido en que "en numerosas ocasiones" pidió su cierre por su cercanía al foco del Real Alcázar y a la "alta afluencia de familias y niños en esta zona verde".

La concejala socialista Encarnación Aguilar ha enmarcado en una nota que el su grupo lleva "casi un mes" solicitando el cierre de los parques tras aparecer las primeras aves muertas y demandando más información para la ciudadanía porque "esa es la mejor forma de evitar la alarma social".

Los socialistas han insistido en la necesidad de que los parques urbanos de la capital cuenten ya con cartelería, algo que, según han asegurado, se recoge ya en el protocolo aprobado por la Junta de Andalucía.

Según han incidido, actualmente estos carteles no están instalados en los parques que siguen abiertos al no haberse detectado en ellos ningún caso de gripe aviar.