PSOE Sevilla critica la línea 60 de Tussam que conecta el Distrito Este y el Hospital Macarena: "Es una chapuza"

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista, Juan Tomás de Aragón, ha criticado el funcionamiento de la nueva línea 60 de Tussam, el autobús llamado a conectar a los vecinos de Sevilla Este y Parque Alcosa con su hospital de referencia, el Virgen Macarena, cuyo servicio ha tildado de "chapuza" dado que, a su juicio, es "corto e indigno".

En una nota emitida por el grupo, el socialista se ha referido de igual forma a otros servicios del Distrito Este, como el tranvibús. En este sentido, ha afirmado que los vecinos aseguran que el primero de los servicios "los días laborables comienza una hora más tarde que el resto de líneas", a las 7,00 horas, y termina una hora antes, a las 22,00 horas". Por su parte, los sábados también ofrece, según los socialistas, un servicio más recortado, mientras que los domingos y festivos "directamente no existe".

Dichos horarios "dificultan el traslado de los ciudadanos del Distrito Este a su hospital de referencia al margen de las horas cubiertas e incluso impide usar el transporte público para visitar a sus enfermos en domingos y festivos".

Asimismo, otro de los problemas que manifiestan los vecinos, según el PSOE, son las frecuencias de paso, ya que en muchas ocasiones "tarda hasta media hora en pasar". En el Parque Alcosa, el PSOE ha advertido de que hay "solo una parada". "Aquí la población es mayor y los vecinos tienen que recorrer más de diez minutos o un cuarto de hora andando para llegar al punto", ha concluido el concejal socialista.