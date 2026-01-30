PSOE Sevilla niega que "manipulen" a los trabajadores municipales: "No ponga en duda la capacidad de formar su opinión"

Archivo - El ex alcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz (d), durante una atención a los medios de comunicación. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha respondido este viernes a las declaraciones del alcalde, José Luis Sanz, en las que aseguraba que el partido "estaba manipulando" a los trabajadores municipales.

Al respecto Muñoz ha señalado que "los trabajadores municipales conocen perfectamente cómo les afectan las decisiones que se toman sobre sus empleos y sus condiciones laborales".

En este sentido, Muñoz ha señalado que "ni el PSOE ni los sindicatos manipulan a los trabajadores", y ha pedido que "no se ponga en duda la capacidad de la plantilla municipal para formarse su propia opinión". En este sentido, ha recordado que las movilizaciones "responden al malestar generado" por la propuesta de privatizar el servicio de limpieza en los colegios públicos, "sin negociar con la plantilla".

El portavoz socialista ha aclarado que el PSOE "no ha participado en ningún escrache". "Nuestra presencia junto a los sindicatos y trabajadores y trabajadoras en ese momento en la calle ha sido, como siempre, para escuchar sus reclamaciones y conocer de primera mano sus preocupaciones y eso es lo que estábamos haciendo cuando surgió la protesta a la que hace alusión el alcalde y con la que no tenemos nada que ver", ha afirmado.

Muñoz ha insistido que la privatización del servicio de limpieza "puede suponer la pérdida de empleo público y un empeoramiento de las condiciones laborales, además de afectar a la calidad de un servicio esencial para los centros educativos".

"Este tipo de decisiones deben abordarse desde el diálogo y el consenso, no desde la imposición", ha señalado. Asimismo, ha apelado a la responsabilidad del gobierno municipal para "rebajar la tensión laboral y social".

"El diálogo con los trabajadores y sus representantes es la mejor vía para evitar conflictos y encontrar soluciones que protejan el empleo y los servicios públicos", ha afirmado Muñoz.