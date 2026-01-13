El PSOE de Sevilla "tiende la mano" para llegar a acuerdos con el Gobierno municipal para "proteger la convivencia"

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (d) y el portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz (i) en el Pleno del Ayuntamiento. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha "tendido la mano" al Gobierno municipal para alcanzar acuerdos para "proteger la convivencia, los derechos fundamentales y el modelo de ciudad abierta y plural".

Muñoz ha transmitido "su preocupación" tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para aprobar los presupuestos municipales de 2026. Un acuerdo que ha calificado como "una decisión política que define los valores desde los que hoy se gobierna la ciudad", según una nota remitida por el partido.

El portavoz ha señalado que los acuerdos suscritos hasta ahora "no han aportado nada positivo a Sevilla y sí han provocado bronca institucional, retrocesos en derechos y una tensión social innecesaria que ya se percibe incluso en el funcionamiento del Pleno municipal".

En esta línea, ha lamentado "la deriva cultural impulsada por Vox", en referencias a las críticas al Festival de Cine, y "los retrocesos" en materia de derechos de las mujeres, libertad sexual y derechos del colectivo Lgtbi.

"La oficina antiaborto es un chiringuito, lo venden como defensa de la vida, pero lo que hacen es cuestionar derechos ya conquistados. Si de verdad quisieran apoyar la maternidad hablarían de conciliación o de vivienda, no de imponer una moral desde las instituciones", ha apuntado Muñoz.

Asimismo, ha puesto el foco en el uso del padrón municipal como "instrumento político", y ha recordado que se trata de "una herramienta esencial para garantizar derechos y planificar servicios públicos". "El padrón no es un arma política, es una herramienta básica de justicia social", ha señalado.

En materia medioambiental y de salud pública, el portavoz socialista ha criticado "cualquier paso atrás" en políticas como la Zona de Bajas Emisiones, insistiendo en que la lucha contra la contaminación y la protección de la salud "no son cuestiones ideológicas, sino obligaciones básicas de cualquier gobierno responsable".

UNA MOCIÓN PARA ADOPTAR COMPROMISOS CON VALORES DEMOCRÁTICOS

Antonio Muñoz ha anunciado la presentación en el Pleno del Ayuntamiento de este jueves de una moción para "adoptar determinados compromisos con valores democráticos tras los acuerdos presupuestarios entre el PP y Vox".

Según el documento de la moción consultado por Europa Press, el pacto presupuestario suscrito "supone el desmantelamiento o el menoscabo de líneas de actuación profundamente arraigadas en el Ayuntamiento".

En este sentido, pide al Consistorio "se compromete a la no utilización de la inscripción en el padrón municipal como instrumento de control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia", así como "tomar las acciones necesarias" para garantizar la efectividad de la Zona de Bajas Emisiones.

Sobre materias sociales, ha pedido al Ayuntamiento que "reitere su apoyo al Pacto de Estado contra la violencia de género", "se comprometa a no disminuir el presupuesto de Igualdad" y "garantizar el apoyo institucional y presupuestario a los colectivos Lgtbi".

Asimismo, ha solicitado al Gobierno municipal que manifieste "su apoyo a un sistema público de limpieza en los colegios públicos mediante trabajadoras propios" y "su apoyo a las políticas de cooperación internacional desarrollada desde los municipios".

SEGUNDO ACUERDO ENTRE PP Y VOX PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS

La moción del PSOE llega semanas después del anuncio del segundo acuerdo entre el PP y Vox para aprobar los presupuestos municipales. Las cuentas salieron adelante con el voto negativo de PSOE y Con Podemos-IU.

Durante el Pleno extraordinario, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz lamentaba la falta de apoyo de los socialistas: "Lamento que fundamentalmente el Partido Socialista soñara con bloquear de nuevo y paralizar la ciudad".

El pacto entre PP y Vox recogía reforzar el control en el empadronamiento de la ciudad y flexibilizar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja. Unas medidas que el primer edil ha defendido desde su firma como "dentro de la legalidad" ante las críticas de la oposición.