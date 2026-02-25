PSOE Sevilla tilda de "inoportuno" el desfile por la boda de Carlos V e Isabel de Portugal por "eclipsar" el '28F'

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios. Imagen de archivo. - PSOE - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha tildado de "inoportuno e innecesario" el desfile, anunciado en la jornada de este martes por el Consistorio, para conmemorar el V Centenario de la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad con motivo de su casamiento, que tendrá lugar el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía. El partido considera que "eclipsa" precisamente la celebración andaluza que tendrá lugar en la señalada fecha.

"El '28F' no es una fecha cualquiera. Es el Día de Andalucía, una jornada central en el calendario institucional y ciudadano, cargada de simbolismo democrático, identidad y participación. Introducir un desfile ajeno a esta conmemoración supone restarle protagonismo y eclipsar una fiesta que es de todos y todas", ha afirmado Muñoz en una nota emitida por el partido.

De esta forma, el portavoz socialista ha subrayado que el desfile "responde a una efeméride que se celebra realmente el 11 de marzo", por lo que "existían alternativas más que suficientes para evitar esta coincidencia forzada".

"No estamos ante un error de calendario, sino ante una decisión política desacertada que demuestra falta de sensibilidad institucional", ha añadido.

Este espectáculo, concebido como una recreación escénica itinerante de gran formato según el Ayuntamiento, tendrá como punto de partida el Arco de la Macarena, a las 16,30 horas, y finalización a las 19,30 horas en la Puerta del León del Real Alcázar.

El desfile contará con alrededor de 120 participantes entre actores, músicos, bailarines, figurantes y equipo artístico y de producción, y está diseñado y producido por Teatro Clásico de Sevilla, con una puesta en escena basada en el rigor histórico del protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, así como en la indumentaria y los códigos visuales de la monarquía hispánica, ha detallado el Consistorio en una nota. El recorrido atravesará el mismo recorrido que siguieron tanto la aún infanta portuguesa como el emperador. Además, habrá paradas escénicas con música, danza y acciones coreografiadas en cada uno de los puntos donde se erigieron arcos triunfales para recibir a los novios, marcando el camino hasta el centro de la ciudad.

