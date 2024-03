Puente reprocha al alcalde de Sevilla que le pida una reunión "como si fuera un duelo al sol"

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha respondido a la petición del alcalde de Sevilla de reunirse con él y ha afirmado que "está invitado a los actos que hemos convocado y yo encantado de verme con él", pero "lo que no me gusta es que me pidan una reunión como si me pidieran un duelo al sol. Yo creo que esas no son las formas", ha subrayado.

Así lo ha expresado el ministro en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, donde ha asegurado que "cuando alguien quiere verse conmigo, yo no tengo ningún problema. Es que ¿cómo no me voy a reunir con el alcalde de Sevilla? Lo que no me gusta es que me desafíen públicamente a una reunión", ha incidido.

De igual forma, con respecto a la polémica del bloqueo en la red social X al alcalde de la ciudad hispalense, Puente niega haberlo bloqueado. "No es verdad, es mentira. Podía haberlo hecho. Es bastante creíble que yo lo hubiera bloqueado porque ya me conocen, pero no era cierto en este caso", ha afirmado.

Por tanto, "si hay voluntad de entendimiento, ¿cómo no me voy a reunir con el alcalde de Sevilla? De una ciudad tan importante como esta o con un alcalde de un municipio pequeño. Esa es mi obligación y, además, es que es muy útil ese tipo de encuentros y ese tipo de reuniones", ha apostillado.

Por último, al ser preguntado por la relación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, el ministro de Transporte ha asegurado que no ha tenido ningún problema con la Junta de Andalucía. "He venido Algeciras hace poquito a anunciar las inversiones de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, no vino el presidente de la Junta, pero sí vino una consejera, mandó una consejera, en fin, yo hasta ahora con la Junta de Andalucía no he visto que estén a montar lío", ha señalado.

En definitiva, "yo vengo a hacer obras, no a hacer ruido, vengo a hacer obras de infraestructuras para mejorar la vida de la gente y la vida de, por supuesto, los sevillanos y las sevillanas, me importa muchísimo y voy a intentarlo al menos", ha zanjado.