Quirónsalud Infanta Luisa (Sevilla) colabora con el servicio médico de la Misión de la Esperanza de Triana 2025

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla colabora con la Hermandad de la Esperanza de Triana durante las salidas extraordinarias que va a desarrollar durante este mes de octubre y hasta el 1 de noviembre en el marco de la Misión al Polígono Sur por el dogma de la Asunción de la Virgen María en el 75 aniversario de su proclamación por el Papa Pío XII.

Según ha informado el centro sanitario en una nota de prensa, la corporación de la calle Pureza contará en todos sus recorridos con material de curas, medicación en comprimidos, sistema de suero o tratamiento de pequeñas lesiones traumatológicas. Asimismo, dispondrá de desfibrilador automático con personal cualificado en RCP avanzada para prestar asistencia urgente a cualquier persona que forme parte del cortejo o esté presenciando la procesión.

El Hospital ha incidido en que mantiene "una estrecha relación con la hermandad trianera", a la que en 2022 donó un desfibrilador automático (DESA) para poder "cardioasegurar" la Capilla de los Marineros y las dependencias de la hermandad, así como ofreció un curso de formación en reanimación cardiorrespiratoria (RCP) para miembros de la corporación de manera que pudieran asistir de forma rápida y adecuada a cualquier persona que sufra una parada cardiorrespiratoria en sus instalaciones hasta la llegada de los equipos de emergencias sanitarias.

Desde 2018, Quirónsalud Infanta Luisa es también el proveedor oficial de los servicios médicos de otras hermandades con sede canónica en Triana durante su estación de penitencia en Semana Santa, según han informado, registrándose varios casos de golpes de calor, lipotimias, hipotensión y epistaxis, entre otros atendidos.