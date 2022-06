El ranking QS sitúa a la Universidad de Sevilla en el puesto 227 en Reputación Académica, escalando diez posiciones

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edición 2023 del QS World University Ranking sitúa a la Universidad de Sevilla (US) en el puesto 227 en Reputación Académica, mejorando diez posiciones y más de dos puntos de valoración respecto a la edición anterior. Asimismo, este ranking refleja que la US ha mejorado en tres puntos porcentuales desde la edición anterior y en más de nueve desde el año 2021 su posición global, lo que hace que ocupe la horquilla 561-570 de las "mejores universidades del mundo". En las últimas dos ediciones, las universidades consideradas en el ranking han pasado de 1.604 a 2.462 (incremento del 53%).

Con respecto a la Reputación Académica, la US se encuentra entre las 300 universidades mejor valoradas a nivel mundial, concretamente en la posición 227. La US ha destacado en una nota de prensa este miércoles las colaboraciones internacionales en investigación con instituciones de educación superior y centros de investigación. Esta red internacional de investigación hace que la US se sitúe en el puesto 109 a nivel mundial, debido a que su valoración se sitúa más de 30 puntos por encima de la media internacional.

El QS World University Rankings evalúa a las universidades utilizando seis indicadores que

valoran el impacto de la investigación, la calidad de la enseñanza, la internacionalización, la reputación académica mundial y la reputación para empresas contratantes de sus alumnos. Los datos de los indicadores se obtienen mediante tres formas: encuestas que realiza Quacquarelli Symond anualmente con la finalidad de medir el nivel académico de las universidades, así como el resultado de la empleabilidad de sus titulados.