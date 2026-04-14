Raya Real protagonizará el espectáculo musical previo al alumbrado de la Feria de Abril de Sevilla

Imágenes del montaje de la Portada de la Feria de Abril de Sevilla, en foto de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha dado a conocer los detalles del espectáculo previo al Alumbrado de la Feria de Abril 2026, junto a la Portada, que estará protagonizado por Raya Real (a partir de las 22,00 horas), grupo musical que cumple cuatro décadas sobre los escenarios. Posteriormente, a medianoche se procederá al encendido de las más de 28.000 bombillas leds instaladas sobre 30.537 metros de tubo, más de 6.000 piezas de carpintería y 3.777 m2 de panelado de un efímero monumento que mide 40 metros ancho, 40 de alto y 5,70 de profundidad.

Para Alés, "es un honor contar con este mítico grupo que hará el lunes un extenso recorrido por su carrera profesional; una trayectoria larga, intensa, llena de éxitos con la Feria de Abril como bandera", ha señalado el edil en una nota de prensa. "Esperamos que todos disfrutemos mucho de este espectáculo con el que queremos dar un arranque por todo lo alto a esta semana única en el año para todos los sevillanos".

En este sentido, Raya Real estrenará su nuevo sencillo para esta temporada, que lleva por título el nombre del grupo. Desde el año 1990, con el estreno de 'Rociadora', Raya Real se convierte en el grupo más escuchado en la Feria de Abril, siendo una completa revolución en el mundo de las sevillanas, añade la nota de prensa, que destaca, además, que su éxito radica en "recopilar las sevillanas de siempre y enlazarlas de forma que quienes la escuchen puedan cantarlas y bailarlas".

Hasta el año 1995, el grupo cuenta con la inestimable colaboración en su dirección de Celso Pareja-Obregón, que fue uno de los artífices de las denominadas '40 sevillanas para bailar'. Fueron grandes sus éxitos como los titulados 'La Primera vez' y 'Homenaje a los Hermanos Reyes'.