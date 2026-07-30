El Real Alcázar crea una plaza de oficial de Jardinería y avanza en la estabilización de su plantilla

Real Alcázar de Sevilla. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Patronato del Real Alcázar de Sevilla y Casa Consistorial, celebrado este jueves, 30 de julio, bajo la dirección de la directora gerente del monumento, Ana Jáuregui, ha aprobado, entre otros asuntos, la propuesta de modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de la Plantilla de Personal del Patronato, así como la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2026.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, si bien ha enfatizado que estas medidas forman parte del proceso de modernización y adaptación de la estructura organizativa del Real Alcázar a las necesidades actuales del monumento.

En concreto, el Consejo Rector ha aprobado proponer a la Junta de Gobierno de la ciudad y al Pleno del Ayuntamiento la amortización del puesto y de la plaza de Jefe Obrero y la creación de un nuevo puesto y plaza de Oficial primero de Jardinería, una modificación que responde a la evolución de las necesidades del Real Alcázar.

En este sentido, el delegado de Hacienda y vicepresidente del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno, ha destacado que "todas estas actuaciones buscan fortalecer el funcionamiento interno del Real Alcázar y mejorar el servicio que presta tanto a los sevillanos como a los numerosos visitantes que recibe el monumento cada año".