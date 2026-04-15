Real Alcázar de Sevilla acoge una exposición temporal con 30 tesoros bibliográficos en el marco de la boda de Carlos V

Exposición temporal '500 años de la boda de Carlos V en el Real Alcázar de Sevilla. Amor y política en los códices iluminados' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla acogerá del 16 de abril al 31 de mayo la exposición temporal '500 años de la boda de Carlos V en el Real Alcázar de Sevilla. Amor y política en los códices iluminados', una propuesta impulsada con del V Centenario del enlace imperial.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el conjunto reúne en torno a 30 tesoros bibliográficos. La muestra se articula en torno a ejes vinculados a la vida del emperador, entre los mismos medicina, cartografía y poder político, y ritual del amor.

Entre las piezas destacadas figura el 'Libro de los Medicamentos Simples', relacionado con las dolencias de Carlos V y firmado por el emperador en tres folios, así como códices que ilustran la dimensión política y simbólica del poder en la Europa del siglo XVI y el ideal del amor cortés, con el 'Roman de la Rose'.

En el marco de esta exposición, el jueves 16 de abril se celebrará la conferencia 'El arte de amar y reinar en los códices iluminados: del Roman de la Rose a Carlos V', a cargo de Miguel Ángel Zalama, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid.

La exposición podrá visitarse en la Sala Cantarera del 16 de abril al 31 de mayo, en horario de 9,30 a 19,00 horas. La muestra está incluida en la entrada general al monumento y es gratuita para los sevillanos.

Al hilo, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado que "esta exposición es una forma de acercar el rigor histórico y la belleza artística a todos los apasionados de la historia y la cultura".