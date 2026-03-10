Real Alcázar de Sevilla acoge la presentación de la edición de Andalucía en la Historia dedicado a la boda de Carlos V

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, en la presentación de la edición de Andalucía en la Historia dedicada a la boda de Carlos V e Isabel de Portugal - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este martes en el Real Alcázar la presentación del número especial de la revista Andalucía en la Historia, titulado 'Cuando el mundo se gobernó desde Andalucía. V Centenario de las bodas imperiales', una publicación conmemorativa dedicada al enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal, celebrado en este mismo palacio el 11 de marzo de 1526.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el acto ha contado con la participación del presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, y de la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla, así como del director de la publicación, José Antonio Parejo.

Alés ha destacado que "el Real Alcázar vuelve a ser punto de encuentro para el conocimiento, la divulgación y la memoria compartida". "Hace 500 años fue escenario de un acontecimiento decisivo para la historia de Europa, y hoy acoge una publicación que nos invita a mirar aquel episodio con el rigor académico que merece, pero también con una vocación clara de acercarlo a la ciudadanía", ha indicado.

"Este monográfico de Andalucía en la Historia es más que oportuno: es necesario, porque demuestra que la historia, cuando se cuenta con claridad y contexto, se convierte en una herramienta de identidad y de futuro", ha destacado.

El Ayuntamiento ha indicado que la publicación reúne las aportaciones de una quincena de especialistas en Historia, Arte y Literatura, en un trabajo coral que profundiza en uno de los episodios más significativos del siglo XVI y en el papel de Sevilla como epicentro del poder imperial.

El Consistorio acoge esta iniciativa, promovida por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dentro de la programación conmemorativa del V Centenario de las bodas imperiales, que durante este 2026 está desplegando en Sevilla actividades de investigación, divulgación y programación cultural en torno a esta efeméride.