Rechazada la propuesta del PSOE sobre la paralización del proyecto de edificación de Santa María del Robledo en Sevilla

Archivo - Parcela de Santa María del Robledo en Sevilla. Imagen de archivo. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este jueves en sesión ordinaria, ha rechazado la propuesta del Grupo Municipal Socialista para la paralización del proyecto de edificación en la Calle Santa María del Robledo y la recuperación de la parcela para uso público. La propuesta ha contado con el voto en contra de los grupos PP y Vox.

Según el orden del día, consultado por Europa Press, los socialistas solicitaban por parte de la Gerencia de Urbanismo la paralización inmediata y el archivo del expediente del Estudio de Detalle de la referida parcela, en atención "al clamor vecinal, así como al impacto adverso sobre las condiciones de ordenación y habitabilidad, salubridad y calidad urbana del entorno residencial consolidado".

Asimismo, urgían iniciar el procedimiento de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer el destino del nombrado emplazamiento como espacio libre.

Tras el turno de votación de las diferentes formaciones, la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha mostrado su "asombro" por el voto negativo de ambos grupos. "No entiendo nada, espero que den una explicación a los vecinos". Cabe mencionar que algunos de los residentes de la zona se encontraban en la sala.

"Ya lo dijimos, nos alegrábamos de su rectificación, pero estaremos vigilantes, no vaya a ser que esto sea una pose de cara a las elecciones", ha incidido Hornillo en relación al compromiso anunciado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hace unos días de no tramitar el estudio de detalle presentado por una promotora privada para la construcción de un edificio de ocho plantas en una parcela de titularidad privada.

Desde el grupo Vox, el concejal Gonzalo García Polavieja ha criticado, precisamente, el segundo punto presentado por los socialistas. "Sabían que se iba a votar que sí al primer punto, pero someter a votación a Plena la expropiación forzosa de ese terreno podría dinamizar los trámites de este proyecto sin perjudicar a los vecinos y al propietario", ha incidido.

Asimismo, ha asegurado que Vox "jamás aprobará algo que venga a Pleno distinto a lo que se comprometió el alcalde", esto es, la negativa a la tramitación, ya referida anteriormente.

Por su parte, desde el grupo socialista, Antonio Muñoz ha indicado que la propuesta tenía como objetivo la "paralización", por lo que, ha asegurado, el voto en contra de las referidas formaciones repercutirá en el "miedo" de los vecinos.

"Tendrían que haber votado que sí, en coherencia con lo que le han dicho a los vecinos en un despacho. Aquí lo válido es lo que se vota en este salón. Es una incoherencia que hayan votado que no y que causen incertidumbre a los vecinos sobre lo que ocurrirá allí", ha esgrimido Muñoz.

En su intervención, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha asegurado que la incitativa responde a un "uso partidista" de la problemática. "Esto no es una parcela pública, es una parcela privada tras un convenio firmado por el partido socialista. El Partido Popular nunca iba a aprobar ese estudio de detalle (...)", ha apostillado, al tiempo que ha asegurado que no ve posible votar "una expropiación", de nuevo en referencia al segundo punto de la propuesta sobre el establecimiento de la zona como espacio libre.

"Están manipulando. Lo que traía el partido socialista es una modificación del PGOU para la expropiación forzosa y eso es lo que hemos rechazado(...) Están manipulando los problemas de los ciudadanos de Sevilla, es lamentable", ha concluido, al tiempo que se ha dirigido a los vecinos presentes para reiterar su "compromiso" de "no aprobar el estudio de detalle" y "recuperar el espacio público y los aparcamientos".