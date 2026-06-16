El rector de la UPO de Sevilla garantiza la continuidad de la residencia Flora Tristán "otros 20 años como mínimo"

Archivo - Dos estudiantes conversan junto a la residencia universitaria Flora Tristán, en foto de archivo - EUROPA PRESS/UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva, ha garantizado la continuidad de la residencia Flora Tristán. "Tendremos una residencia universitaria muchísimo mejor que la que existe ahora; no solamente eso, sino que tendremos más proyectos sociales que nunca".

Así lo ha expresado en declaraciones a la cadena SER este martes, 16 de junio, a raíz del futuro incierto que han deslizado colectivos sociales y partidos políticos por las obras necesarias de acondicionamiento en el edificio, del que es propietaria la UPO, tras los "problemas estructurales" detectados en un informe técnico, y después de reconocer la institución académica que la situación de "profunda inestabilidad financiera" que afecta a las universidades públicas "hace difícil que se pueden poder acometer de manera integral e inmediata".

En dicho informe se identifica un total de 39 incidencias, varias de ellas calificadas como "graves o críticas", que requieren "atención prioritaria", como reconoce la Pablo de Olavide, que también remarca que "desde hace meses" busca la colaboración activa de entidades sin ánimo de lucro "con un fuerte compromiso social" capaces de integrarse en este proyecto "aportando recursos que permitan "soluciones inmediatas".

Esta situación ha hecho que el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, haya calificado como "una ataque a la universidad pública y a los barrios obreros" el posible cierre de la citada residencia, ubicada en el Polígono Sur. En este sentido, el partido ha señalado esta martes a la Junta de Andalucía por la financiación de las universidades públicas y ha pedido que se posicione en el Parlamento.

En respuesta a estas críticas, Oliva ha querido ser tajante al respecto: "Lo digo clarísimamente, la UPO va a estar como mínimo otros 20 o 30 años con una residencia abierta y con un proyecto social en el barrio". Así, la Pablo de Olvide pretende que las actuaciones que se acometan en el inmueble posibiliten el mantenimiento del servicio de alojamiento.

La Universidad Pablo de Olavide también ha puesto el foco en los proyectos sociales, "que inciden muy directamente en el Polígono Sur", y que no sólo se han duplicado sino que su impacto en la zona "ha sido cuantificado y reconocido por entidades públicas y privadas".

'SIGUE EL EXPOLIO DEL POLÍGONO SUR'

Desde la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla y la Coordinadora de Educación del Polígono Sur han pedido al Ayuntamiento, Junta de Andalucia y Universidad "sentarse y buscar soluciones reales y efectivas a los problemas" en el barrio, en relación con ese posible cierre de la residencia. "Nos duele comprobar, una vez más, que el Polígono Sur solo les sirve para esconder la pobreza y la exclusión de Sevilla".

Para ello, la plataforma vecinal ha aprovechado este episodio para recordar una "lista larga" de agravios hacia esta zona de la capital, como que se "hayan llenado" la plaza frente al centro de salud Inmaculada Vieira, la parroquia Pio X y el colegio Nuestra Señora de La Paz "de personas sinhogar, que duermen y malviven en la calle"; el traslado de la oficina de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) o que "se hayan llevado la Comisaría de Policía fuera del Polígono Sur".

"Se nos ha excluido de la red de Metro, no se han ejecutado las obras previstas en los PGOU desde el año 1987 para eliminar los muros que nos aíslan y se consiente que honradas familias con contrato y pagando sus facturas sufran interminables cortes de luz todos los días, culpando de ello a los cultivos de marihuana", añaden desde el colectivo vecinal.

Por último, la plataforma ha mostrado su solidaridad con los trabajadores de la residencia y con los residentes, "que van a ser desalojados sin explicación alguna y sin saber si podrán volver tras el verano".