La rectora de Sevilla emite por internet los consejos de Gobierno y aborda cambios en reglamento de control interno

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, interviene durante el acto de toma de posesión en el Palacio de San Telmo. A 08 de enero de 2026, en Sevilla(Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) va a emitir por primera vez en directo la celebración de los Consejos de Gobierno. Es una de las primeras decisiones adoptada por la nueva rectora de la US, Carmen Vargas, que, en el Consejo de Gobierno de este miércoles, abordará además la modificación del reglamento de control interno de la institución.

Esta oficina, cuyo reglamento se aprobó en el Consejo de Gobierno de diciembre de 2024, recaba expedientes y documentos de gestión de las "distintas dependencias de la Universidad" con el fin de "inspeccionar los servicios en que se recauden fondos, se generen ingresos, se gestione patrimonio o se realicen gastos o pagos" así como "recabar cuantos antecedentes contables, bancarios o administrativos se consideren necesarios para un eficaz control", entre otras funciones.

En su programa electoral, Carmen Vargas proponía "un impulso a la Oficina de Control Interno" con medidas como ampliar la información disponible sobre una unidad administrativa "encargada de controlar y asesorar sobre la correcta utilización y destino de los recursos económicos y financieros de la US, incluyendo un documento de preguntas y dudas frecuentes que agrupe las preguntas y respuestas por temáticas".

Apostaba también por "establecer reuniones bimensuales de la Comisión Económica del Consejo de Gobierno con la Oficina de Control Interno y con el Consejo Social para el seguimiento del Plan Anual de Control Interno y de la ejecución presupuestaria", así como la publicación en el portal de transparencia del informe anual de la Oficina de Control Interno con "la aprobación del Consejo de Gobierno para el establecimiento de mejoras en la gestión económica".