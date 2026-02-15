La Red Municipal de Bibliotecas acoge el cuarto Seminario 'Visiones de la Semana Santa de Sevilla'

Archivo - Biblioteca Torreblanca - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura informa que la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla acogerá el próximo martes, 17 de febrero la celebración del IV Seminario 'Visiones de la Semana Santa de Sevilla', una iniciativa organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en nuestra ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el encuentro tendrá lugar en la Biblioteca Municipal Felipe González Márquez, centro dependiente del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), y propone una mirada multidisciplinar y rigurosa sobre la Semana Santa de Sevilla, entendida como una de las principales expresiones del patrimonio cultural, social y simbólico de la ciudad.

A través de distintas ponencias y una mesa redonda, el seminario abordará aspectos relacionados con el derecho, la historia, la antropología social, la medicina y la producción editorial vinculada a esta celebración, ofreciendo un "espacio de análisis y reflexión en torno a una de las tradiciones más representativas de Sevilla", ha precisado.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "la celebración de este seminario en nuestra Red Municipal de Bibliotecas refuerza el papel de estos espacios como lugares vivos de conocimiento y diálogo, abiertos a la ciudad y comprometidos con el estudio y la difusión de nuestro patrimonio cultural".

Asimismo, Moreno ha subrayado además que "la Semana Santa de Sevilla es una manifestación cultural de enorme riqueza y complejidad, que merece ser abordada desde el rigor académico y la pluralidad de enfoques".

"La iniciativa se enmarca en la apuesta de la Red Municipal de Bibliotecas por impulsar actividades culturales y formativas que fomenten el pensamiento crítico, la divulgación del conocimiento y el acceso de la ciudadanía a contenidos de interés cultural, reforzando el papel de las bibliotecas como espacios de encuentro, reflexión y participación", ha abundado la edil de Turismo y Cultura.

El programa incluye, además, la mesa redonda 'Los libros de la Semana Santa', que permitirá reflexionar sobre la importancia de la bibliografía especializada y el papel de la edición en la conservación y difusión de la memoria cultural de la Semana Santa sevillana.

La elección de la Biblioteca Municipal Felipe González Márquez como sede del seminario resulta especialmente significativa, ya que este centro alberga una colección especializada en Semana Santa única en su género, integrada por más de 3.000 volúmenes, lo que la convierte en un referente para investigadores, profesionales y personas interesadas en el estudio de esta tradición desde múltiples enfoques históricos, artísticos y sociales.

El seminario se desarrolla, además, en paralelo a la exposición 'La Semana Santa de Sevilla y la Generación del 27', instalada en la propia biblioteca, contribuyendo a una experiencia cultural integrada que conecta investigación, patrimonio y ciudadanía.

La actividad es gratuita y abierta al público, y está dirigida tanto a estudiantes universitarios como a profesionales del ámbito cultural y a todas las personas interesadas en la historia y la cultura de Sevilla.