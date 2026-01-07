La reimaginación del bodegón clásico del fotógrafo José Montaño protagoniza una exposición en la sede de RTVA en Sevilla

Cartel de la exposición 'Arcana Naturae' de José Montaño. - RTVA

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) inaugura este jueves 8 de enero, a las 19,00 horas, en su sede central de la Isla de la Cartuja en Sevilla (José de Gálvez, 1), la exposición 'Arcana Naturae: Reimaginando el Bodegón' de Jose Montaño.

En ella, el fotógrafo ha "reimaginado" el bodegón desde un contexto contemporáneo y "explora los secretos que los objetos revelan cuando se les aparta de su función y se los sitúa en un espacio de observación".

Según ha destacado la organización en una nota, cada obra nace de un lienzo en blanco y se convierte "en una exploración personal, donde la naturaleza muerta se reinventa como una experiencia estética contemporánea que revela lo oculto en lo aparentemente inerte".

El trabajo lo forman 25 fotografías en digital, tamaño 60x90 en formato vertical. Cada una de ellas, muestra un momento de transición en el que lo natural y lo artificial se combinan sin límites definidos. "El bodegón deja así de ser una escena inmóvil para convertirse en una naturaleza en transformación", ha indicado RTVA.

El artista Jose Montaño, natural de San Juan de Aznalfarache, Sevilla, es profesional de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ahora ya jubilado. Fue editor de Symart Magazine, (Premio Nacional Mejor Medio Comunicación 2025).

Entre su trabajo expositivo destaca 'Field Holler' exposición de retratos de músicos de Blues en la Casa de la Provincia de Sevilla, (2020). También 'Reimaginando el bodegón', exposición de 25 piezas de bodegones en la sede Diagonal3, Bormujos, Sevilla (2025).

El autor, además, ha publicado el fotolibro 'Ejes de la calle' (2024). 50 "fotografías de calle" realizadas en Sevilla durante el período 2018-2023 que muestran un enfoque personal de la ciudad. Y ha colaborado en el Moments Festival Sevilla (2024) en 'II Encuentros en la Fotografía' y Proyecto GLUE Escuela de Arte de Sevilla (2025).

La sede de la Cartuja de Canal Sur Radio y Televisión acogerá la muestra del 9 de enero al 1 de febrero de 2026 y podrá visitarse de lunes a domingo de 09,00 a 21,00 horas.