Un reportaje de una persona ciega sobre la Navidad en Sevilla logra el Premio Tiflos de Periodismo 2025

La periodista Yolanda Guirado. - ONCE

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El reportaje 'Una Navidad con todos los sentidos' de la periodista Yolanda Guirado de COPE Andalucía ha obtenido el Premio Tiflos de Periodismo de la ONCE en la categoría de Radio por la "originalidad de su enfoque y la detallada transmisión de cómo una persona ciega percibe la iluminación del centro histórico de la capital andaluza en los días de Navidad".

A lo largo de este reportaje, Rosa Párraga, una joven ciega, pasea por las calles del centro de Sevilla con su perra guía Sugar, y cuenta cómo vive el alumbrado navideño y el "enorme desafío" que supone para ambas en medio de tanta bulla de gente, según ha concretado la entidad en una nota.

Así, el fallo ha destacado la originalidad de "ofrecer una visión diferente de la Navidad y conseguir que el oyente recorra las calles con ambiente navideño guiado por la persona ciega que pasea junto a la redactora y el perro guía descubriendo sonidos y sensaciones ajenos al resto de la ciudadanía. Es muy auténtico y natural".

Por su parte, la autora ha explicado que "el objetivo de este reportaje era concienciar al oyente de las barreras que debe superar una persona ciega cada día en las grandes ciudades.

Asimismo, ha matizado Guirado que se trata de "algo aparentemente tan sencillo para la mayoría, como salir a la calle y disfrutar de un alumbrado navideño, es una prueba de superación para las personas con discapacidad. Sin embargo, su fortaleza mental y el trabajo que hacen profesionales de instituciones como la ONCE, les ayuda a superarlas".

En contexto, 'Una Navidad con todos los sentidos' se emitió el pasado mes de diciembre en Herrera en COPE Sevilla y se puede escuchar en la web de COPE Andalucía ('http://ver.cope.es/1nhg6'). Guirado conduce cada tarde 'La Linterna de Andalucía'. Esta sevillana es la editora del informativo de tarde de COPE Andalucía. Estudió Periodismo porque quería dedicarse a la prensa escrita, pero cuando descubrió la radio, supo que esa era su gran pasión. Le gusta definirse como "cantera de COPE" porque en esta casa empezó su carrera profesional, y aunque también ha hecho televisión, no tardó en volver a su gran pasión, la radio.

LOS PREMIADOS DE LOS TIFLOS 2025

Junto al programa de COPE Andalucía, el programa El Día Después (MovistarPlus+), Diario de Navarra, y www.20minutos.es han resultado los ganadores de la vigésimo octava edición de los Premios Tiflos de Periodismo de la ONCE 2025, fallados el pasado lunes 22.

En la categoría de Prensa el premio es para el trabajo 'Toño frente al Alzhéimer', de Iván Benítez Forniés, publicado en el Diario de Navarra, en el que el autor muestra un día en la vida de un hombre que afronta esta enfermedad junto a su familia y la asociación AFAN, que ayudó a fundar hace 35 años.

Al hilo, el jurado ha destacado que "está muy bien trabajado, con muchas fuentes; es de fácil lectura y muy emocionante. Destaca, también el aspecto gráfico del trabajo, en un trabajo donde las fotos acompañan al texto, que además tiene mucha fuerza".

En Prensa Digital, el jurado ha declarado ganador al trabajo 'Vivir con las secuelas del daño cerebral', de Galo Abrain Navarro, publicado en www.20minutos.es, en el que muestra cómo es la vida de varias personas con secuelas a causa del 'daño cerebral'. El jurado ha valorado que "llama la atención su lectura, ya que es una historia impactante y un reportaje muy original, que incorpora una escritura periodística literaria que ayuda a la comprensión y al recuerdo de lo que se cuenta".

En la categoría de Televisión, se premia al reportaje 'Álvaro, pasión por el fútbol', del periodista Víctor Gil Vivas y el operador de cámara David Miranda, emitido en el espacio 'El Día Después', de MovistarPlus+.

Su protagonista es un niño con discapacidad visual que vive por y para el fútbol, a quien encanta jugar a la pelota y asistir a los encuentros de su Racing de Ferrol, que escucha a través de Escoita, una aplicación móvil de audiodescripción del partido en tiempo real.

El jurado ha resaltado cómo el trabajo consigue "destacar la figura del protagonista, en la que no se ve a un niño ciego, sí a un 'pequeño loco por el fútbol'", Además, ha considerado que "toca muchos temas de la vida del menor y es muy profundo y redondo en relato e imagen".

En esta edición, con motivo de la inauguración del nuevo Complejo Clínico Asistencial, el fallo se ha realizado durante un encuentro en la Fundación ONCE del Perro Guía, ubicada en Boadilla del Monte (Madrid), las instalaciones inauguradas por las infanta Sofía hace unos meses. El jurado ha podido recorrer y conocer el trabajo que se desarrolla en esta institución para adiestrar a los perros que, sobre la base del bienestar animal absoluto, ofrecen seguridad y movilidad a las personas ciegas.

Los miembros del jurado de los Premios Tiflos de Periodismo de la ONCE 2025 han sido, en la categoría de Periodismo Digital, Paula López, de Newtral.es; el director de eldiario.es en Andalucía, Javier Ramajo; y Óscar del Amo, de Estrella Digital. En Prensa, Laura Ramírez, de Europa Press; Almudena Rivera, del 'Diario Marca'; Óscar Fraile González, de 'El Día de Valladolid'; Rocío Muñoz, de 'El Periódico de Extremadura'; y Carmen Tapia de 'Diario de León'.

En los apartados de Radio y Televisión, el jurado estuvo compuesto por Marta Rey, de TVE; Rafa Rodrigo, de La Sexta; Carmen Martínez Parens, del Grupo de Medios de Televisión; la directora de Informativos de Radio Nacional de España en Andalucía, Ana López; y Pere Flores, de DAZN.

En suma, los Premios Tiflos de Periodismo Social de la ONCE valoran el enfoque de periodismo social aplicado a toda la actualidad y los valores relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad en cualquier realidad cotidiana. Los premiados reciben un premio de 9.000 euros por categoría.