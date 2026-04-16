En restauración el retablo de San Juan Bosco en Alcalá (Sevilla) para recuperar una obra "clave" del neobarroco andaluz

Obras de restauración del retablo de San Juan Bosco - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Los trabajos de restauración y conservación del Retablo de San Juan Bosco se encuentran inmersos en una intervención integral realizada en el Colegio Salesianos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en aras de recuperar el valor artístico y devocional de una pieza del neobarroco andaluz del siglo XX.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá en una nota de prensa, el trabajo se desarrolla a través de la convocatoria de subvenciones municipales de Bienes Muebles del patrimonio artístico y cultural impulsada desde el Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

El retablo es una obra destacada del patrimonio artístico religioso local datado en 1950 y está concebido a modo de arco de triunfo y estructurado en un solo cuerpo; alberga en su hornacina central la imagen de San Juan Bosco, acompañado en los laterales por Santo Domingo Savio y Santa María Mazzarello.

La obra, realizada por José Alarcón, cuenta con un estilo que resurgió tras la pérdida de gran parte del patrimonio religioso en 1936. Está elaborada en madera dorada, estofada y policromada, y presenta unas dimensiones de 6 metros de ancho, 5 metros de alto y 0,70 metros de fondo.

Los trabajos están siendo desarrollados por un equipo profesional integrado por Alejandro Redondo Torres, Victoria Fernández Espejo y José Ángel del Valle Serrano, quienes están llevando a cabo un riguroso proceso de consolidación, limpieza, eliminación de intervenciones anteriores inadecuadas y recuperación de los valores estéticos y materiales originales.