Retenciones en la A-49 en Bollullos (Sevilla) por una colisión entre un coche y una caravana que provoca cortes

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-49 permanece cortada en dos de sus carriles, el derecho y el central, a la altura de Bollullos de la Mitación (Sevilla), tras la colisión entre un coche y una caravana que ha provocado retenciones de unos dos kilómetros.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se produjo sobre las 11,23, cuando recibieron el aviso de la colisión. En ese momento fueron alertados efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos y los Servicios Sanitarios.

Según ha informado Tráfico, las retenciones han complicado la salida de Sevilla, aunque el incidente ya ha sido resuelto.

Por el momento, no consta la existencia de heridos a consecuencia del altercado.